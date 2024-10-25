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Курс рубля на Мосбирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля на Мосбирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ
Курс рубля на Мосбирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Курс рубля на Мосбирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ
Курс китайской валюты в первые часы торговой сессии снижается в ожидании участниками торгов пятничного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:02+0300
2024-10-25T13:02+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в первые часы торговой сессии снижается в ожидании участниками торгов пятничного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.47 мск снижается на 7 копеек, до 13,48 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 65,2 миллиарда рублей. Банк России позднее в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных ранее РИА Новости. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ – всегда позитив для рубля, поскольку будет стимулировать экспортеров продавать всю валюту и размещать выручку в рублевые инструменты, комментирует текущую ситуацию на рынке Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако стоит помнить, что под конец года объем денег в экономике всегда растет за счет завершения расчетов бюджета со своими контрагентами. Поэтому среднесрочно российская валюта будет слабеть. Но до этого рубль может немного укрепиться", - поясняет он. После прохождения налогового периода октября возобновится тенденция к плавному ослаблению рубля (в терминах курса юаня - движение к отметке 14 рублей), экономически оправданному при более низких ценах на нефть и ограниченности возможностей наращивать экспорт энергоносителей при высокой доле рублевых расчетов, с одной стороны, и сезонно высокого внутреннего потребления, с другой, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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курсы валют, рубль
Курсы валют, рубль, USD/RUB - Курс доллара к рублю
13:02 25.10.2024
 
Курс рубля на Мосбирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ

Курс рубля к юаню на Московской бирже растет в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в первые часы торговой сессии снижается в ожидании участниками торгов пятничного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.47 мск снижается на 7 копеек, до 13,48 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 65,2 миллиарда рублей.
Банк России позднее в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных ранее РИА Новости.
Высокая ключевая ставка ЦБ РФ – всегда позитив для рубля, поскольку будет стимулировать экспортеров продавать всю валюту и размещать выручку в рублевые инструменты, комментирует текущую ситуацию на рынке Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако стоит помнить, что под конец года объем денег в экономике всегда растет за счет завершения расчетов бюджета со своими контрагентами. Поэтому среднесрочно российская валюта будет слабеть. Но до этого рубль может немного укрепиться", - поясняет он.
После прохождения налогового периода октября возобновится тенденция к плавному ослаблению рубля (в терминах курса юаня - движение к отметке 14 рублей), экономически оправданному при более низких ценах на нефть и ограниченности возможностей наращивать экспорт энергоносителей при высокой доле рублевых расчетов, с одной стороны, и сезонно высокого внутреннего потребления, с другой, рассуждает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
 
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