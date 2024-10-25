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ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году
Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:36+0300
2024-10-25T13:45+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ сохранил на уровне 80 долларов за баррель. Также сохранились и ожидания на 2026 год - на уровне 75 долларов за баррель.При этом прогноз по средней стоимости нефти этой марки на 2027 год также был сохранен на уровне 70 долларов за баррель.В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent.Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 83,5 долларов за баррель, в 2025 году - 82,7 доллара, в 2026 и 2027 годах - 77 долларов. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024 году - 70 долларов за баррель, 69,7 доллара за баррель в 2025 году, 66 долларов и 65,5 доллара за баррель в 2026 и 2027 годах соответственно.
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нефть
Энергетика, Нефть
13:36 25.10.2024 (обновлено: 13:45 25.10.2024)
 
ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году

ЦБ понизил прогноз цены нефти марки Brent в 2024 году до $80 за баррель

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз по средней стоимости нефти марки Brent в 2024 году до 80 с 85 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз по стоимости Brent в 2025 году ЦБ РФ сохранил на уровне 80 долларов за баррель. Также сохранились и ожидания на 2026 год - на уровне 75 долларов за баррель.
При этом прогноз по средней стоимости нефти этой марки на 2027 год также был сохранен на уровне 70 долларов за баррель.
В октябре прошлого года Банк России убрал из своего среднесрочного прогноза оценку средней цены нефти марки Urals, вместо нее включил в документ прогноз по нефти Brent.
Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, нефть Brent в 2024 году в среднем будет стоить 83,5 долларов за баррель, в 2025 году - 82,7 доллара, в 2026 и 2027 годах - 77 долларов. При этом министерство ждет, что средние экспортные цены на нефть РФ составят в 2024 году - 70 долларов за баррель, 69,7 доллара за баррель в 2025 году, 66 долларов и 65,5 доллара за баррель в 2026 и 2027 годах соответственно.
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