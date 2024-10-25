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В РФ могут поднять штраф за неоплату проезда легковушек по платным трассам

В РФ могут поднять штраф за неоплату проезда легковушек по платным трассам - 25.10.2024, ПРАЙМ

В РФ могут поднять штраф за неоплату проезда легковушек по платным трассам

Штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых автомобилей предлагается повысить с 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков - с 5 до 30 тысяч рублей,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:38+0300

2024-10-25T15:38+0300

2024-10-25T15:38+0300

россия

штраф

авто

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Штраф за неоплату проезда по платным дорогам для легковых автомобилей предлагается повысить с 1,5 до 10 тысяч рублей, для грузовиков - с 5 до 30 тысяч рублей, говорится в сообщении Минтранса РФ. "Проект федерального закона с изменениями в КоАП разместил на публичное обсуждение Минтранс. Документом предлагается: увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тысяч рублей для легковых и с 5 до 30 тысяч рублей для грузовых авто", - говорится в сообщении. Также планируется ввести штраф и для иностранных перевозчиков. В случае неоплаты проезда по платным трассам России штраф составит для них 50 тысяч рублей. Кроме того, предлагается отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. "Инициатива связана с тем, что действующие штрафы ниже или сопоставимы со стоимостью проезда. Этим пользуются недобросовестные водители - погашают только штраф, но не задолженность за проезд", - пояснили в министерстве. По мнению ведомства, изменения позволят защитить интересы добросовестных водителей и эффективнее развивать транспортную инфраструктуру.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, штраф, авто