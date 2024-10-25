https://1prime.ru/20241025/stavka-852436273.html

Ставки сделаны. Экономика вошла в стадию "глубокой заморозки"

Ставки сделаны. Экономика вошла в стадию "глубокой заморозки" - 25.10.2024, ПРАЙМ

Ставки сделаны. Экономика вошла в стадию "глубокой заморозки"

Банк России ожидаемо для многих повысил ключевую ставку на 200 б.п., с 19% до 21%. Это исторический максимум – прежний рекорд от марта 2022 года составлял 20%... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:24+0300

2024-10-25T19:24+0300

2024-10-25T19:29+0300

статья

ставка банка россии

прогноз по ключевой ставке цб

повышение ключевой ставки

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МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банк России ожидаемо для многих повысил ключевую ставку на 200 б.п., с 19% до 21%. Это исторический максимум – прежний рекорд от марта 2022 года составлял 20%. Как это отразится на ценах, вкладах, кредитах и в целом на экономике, читайте в материале "Прайма".Регулятор объяснил это тем, что инфляция, внутренний спрос и кредитование значимо не замедлялись при ключевой ставке 19%, которая была установлена на предыдущем заседании. Поэтому Банк России счел необходимым добавить монетарной политике еще немного жесткости, чтобы вернуть показатель в район 4%. При этом сроки достижения таргета сдвинулись в район первого полугодия 2026 года. Раньше этого ждали к концу 2025 годаУжесточение денежно-кредитных условий должно охладить всё ещё высокое кредитование и снизить потребительский спрос. Это сдержит рост цен и развернет инфляцию к цели. Пока же прогноз повышен до 8,0-8,5% с 6,5-7,0% на конец этого года. К концу 2025 года показатель должен снизиться до 4,5-5,0%, тогда как прежде ожидалось 4,0-4,5%.И финансовые власти, и экспертное сообщество сходятся во мнении – высокая инфляция будет держаться дольше, чем планировалось. К факторам, толкающим цены вверх, относят дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, неопределенность с геополитикой и курсом рубля, санкционные издержки, увеличение тарифов в 2025 году, повышенные инфляционные ожидания, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста."Поэтому мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно. Мы полагаем, что пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и ожидаем замедления инфляции в район 8% к концу этого года и до 5,5% к концу 2025 года. При этом риски, на наш взгляд, смещены в сторону более высоких значений инфляции", - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Новая реальность - новые ощущенияПри этом ЦБ дал жёсткий сигнал о том, что допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Это необходимо, чтобы не допустить преждевременного смягчения финансовых условий. Цифр не называли, но глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила - наивысшей точки ставки, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет. Эксперты говорят, что 22-25% к концу года – это новая реальность, в которой экономике предстоит существовать.Но и это не самое главное – важна не только величина ставки, но и период ее действия. Прежний максимум в 20% существовал лишь пару месяцев, после чего регулятор резко снизил его до 17%, цикл снижения продолжался вплоть до сентября 2022 года. Теперь совершенно другие. Улучшений ни по одному параметру в ближайшие кварталы не ожидается, а регулятор настроен жестко. Тогда ставка росла для купирования рисков для финансовой стабильности, а сейчас ей движет инфляция, объяснила глава ЦБ."В базовом сценарии мы ожидаем, что ставка 22% будет пиком в этом цикле, и в середине следующего года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести её до 17% к концу года. В рисковом сценарии допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%", - говорит Васильев.Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают.Рубль настроен на позитивВ моменте решение ЦБ не оказало значимого влияния на курс рубля, но это лишь потому что все его ждали. В среднесрочной перспективе оно должно поддержать российскую валюту, поскольку на сопоставимую величину вырастут и ставки по депозитам. А это означает – люди будут склонны больше сберегать, нежели тратить, разгоняя цены.Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт, а, значит, на валюту."Но на рубль давят другие, не менее сильные факторы - смягчение нормативов репатриации выручки экспортеров и слабая динамика сырьевых цен", - комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Поэтому сейчас он на минимумах с конца октября 2023 года.Внешние факторы пока нейтральны для нацвалюты, доллар США показал рекордный рост на этой неделе, индекс DXY выходил на уровень 104,096 в среду. Но к концу недели он начал корректироваться, что неплохо для рубля.Помимо этого, на следующей неделе начнется очередной налоговый период – компании начнут продавать валюту, чтобы заплатить налоги, и это позитивно скажется на курсе.Финансовая "зима" в разгареАналитики напоминают, что вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и ставки по кредитам (ипотеке, потребительским, корпоративным). Поэтому деньги лучше сберегать, чем тратить, а брать кредит стоит сейчас, не дожидаясь очередного повышения. Это, конечно, касается тех, у кого есть такая возможность.Влияние высокой ставки на фондовый рынок будет негативным – собственно, об этом говорит его снижение после объявления решения регулятора. "Мы полагаем, что облигации с постоянным купоном продолжат падать в ближайшие месяцы на переоценке рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок", - говорит Васильев из Совкомбанка.Он советует инвесторам придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 21-24% годовых в рублях.В целом впереди нас ждет достаточно долгая и суровая "финансовая зима" - регулятор показал, что для снижения давления на цены и перегрева экономики готов на очень и очень многое. Это, в свою очередь, окажет сдерживающий эффект на кредитную активность и экономическую деятельность в целом, полагает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Возникнут сложности с инвестпроектами – как минимум, наиболее затратными.К испытаниям следует готовиться и банкам – текущий уровень ключевой ставки для них достаточно высок и затрудняет получение прибыли. Этот период особенно болезненно перенесут финансовые организации, имеющие низкую маржу.Но свет в конце тоннеля все же виден – Банк России не намерен держать ставку высокой сколь угодно долго, он начнет снижать ее сразу после того, как инфляция покажет устойчивое снижение. А это возможно уже в следующем году, заверила Набиуллина.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб, повышение ключевой ставки