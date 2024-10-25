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ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования
ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования
Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:06+0300
2024-10-25T16:06+0300
2024-10-25T16:22+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
корпоративное кредитование
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Нас сейчас беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании. У нас там нет макропру (макропруденциальные меры - ред.), и мы сейчас обсуждаем, вернулись к этой теме, либо вводить макропру, либо может быть уточнить и пруденциальное регулирование, чтобы риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями, были учтены. Собираемся менять здесь регулирование", - сказала Набиуллина.
https://1prime.ru/20241025/aktivnost-852427604.html
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россия, эльвира набиуллина, корпоративное кредитование
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, корпоративное кредитование
ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования
Набиуллина: ЦБ собирается менять регулирование корпоративного кредитования
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Нас сейчас беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании. У нас там нет макропру (макропруденциальные меры - ред.), и мы сейчас обсуждаем, вернулись к этой теме, либо вводить макропру, либо может быть уточнить и пруденциальное регулирование, чтобы риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями, были учтены. Собираемся менять здесь регулирование", - сказала Набиуллина.
Набиуллина рассказала о "подушке безопасности" застройщиков в России