https://1prime.ru/20241025/tsb-852427494.html

ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования

ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования

Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:06+0300

2024-10-25T16:06+0300

2024-10-25T16:22+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

корпоративное кредитование

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Нас сейчас беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании. У нас там нет макропру (макропруденциальные меры - ред.), и мы сейчас обсуждаем, вернулись к этой теме, либо вводить макропру, либо может быть уточнить и пруденциальное регулирование, чтобы риски, связанные с чрезмерным накоплением долга некоторыми компаниями, были учтены. Собираемся менять здесь регулирование", - сказала Набиуллина.

https://1prime.ru/20241025/aktivnost-852427604.html

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россия, эльвира набиуллина, корпоративное кредитование