https://1prime.ru/20241025/ugroza-852410652.html

"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины

"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины

Украинцы отправляют угрозы матери местной жительницы, оставшейся в Угледаре, заявила ее дочь в беседе с новостным агентством РИА Новости. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T06:29+0300

2024-10-25T06:29+0300

2024-10-25T06:29+0300

спецоперация на украине

угледар

украина

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ДОНЕЦК, 25 окт – ПРАЙМ. Украинцы отправляют угрозы матери местной жительницы, оставшейся в Угледаре, заявила ее дочь в беседе с новостным агентством РИА Новости.Девушка объяснила, что ее мать уехала на Украину в связи с состоянием своего здоровья. "Вчера они моей маме написали сообщение: "Поздравляем, вы остались без дочери", - добавил девушка.При этом, по заявлению пострадавшей, многие местные жители города не намерены его покидать. Сама девушка хочет скорее увидеть ход восстановления Мариуполя, однако это станет возможным лишь после разминирования дорог из самого Угледара.

https://1prime.ru/20241025/obuchenie-852409509.html

угледар

украина

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угледар, украина