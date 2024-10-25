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"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины
"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины
Украинцы отправляют угрозы матери местной жительницы, оставшейся в Угледаре, заявила ее дочь в беседе с новостным агентством РИА Новости. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:29+0300
2024-10-25T06:29+0300
2024-10-25T06:29+0300
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ДОНЕЦК, 25 окт – ПРАЙМ. Украинцы отправляют угрозы матери местной жительницы, оставшейся в Угледаре, заявила ее дочь в беседе с новостным агентством РИА Новости.Девушка объяснила, что ее мать уехала на Украину в связи с состоянием своего здоровья. "Вчера они моей маме написали сообщение: "Поздравляем, вы остались без дочери", - добавил девушка.При этом, по заявлению пострадавшей, многие местные жители города не намерены его покидать. Сама девушка хочет скорее увидеть ход восстановления Мариуполя, однако это станет возможным лишь после разминирования дорог из самого Угледара.
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Спецоперация на Украине, Угледар, УКРАИНА
"Остались без дочери": жительница Угледара рассказала об угрозах с Украины
Жительница Угледара рассказала о том, что ее родственникам угрожают на Украине
ДОНЕЦК, 25 окт – ПРАЙМ. Украинцы отправляют угрозы матери местной жительницы, оставшейся в Угледаре, заявила ее дочь в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Девушка объяснила, что ее мать уехала на Украину в связи с состоянием своего здоровья. "Вчера они моей маме написали сообщение: "Поздравляем, вы остались без дочери", - добавил девушка.
При этом, по заявлению пострадавшей, многие местные жители города не намерены его покидать. Сама девушка хочет скорее увидеть ход восстановления Мариуполя, однако это станет возможным лишь после разминирования дорог из самого Угледара.
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