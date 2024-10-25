Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241025/vybor-852409635.html
"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать
"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать
Украинцы боятся, что дети уклоняющихся от призыва граждан будут ущемлены в правах при приеме в высшие учебные заведения, заявил 49-летний пленный военный 58-й... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:53+0300
2024-10-25T06:53+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
ДОНЕЦК, 25 окт - ПРАЙМ. Украинцы боятся, что дети уклоняющихся от призыва граждан будут ущемлены в правах при приеме в высшие учебные заведения, заявил 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой. Он объяснил, что после получения повестки принял решение идти на фронт в связи с перспективами давления на детей. Пленный отметил, что обсудил этот вопрос с женой."У нас же такое есть, что (Владимир) Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что дети будут плохо поступать, будут льготы какие-то убраны", - добавил он. При этом, подчеркнул Собловой, его ребенку недавно исполнилось 13 лет.Украинский солдат рассказал, что уклонение от мобилизации приравнивается на Украине к самовольному оставлению части и может стать причиной заключения под стражу. "Нет выбора у нас", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20241024/vybory-852406090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине
06:53 25.10.2024
 
"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать

Собловой: украинцы идут воевать по повестке, чтобы детей не лишили поступления в вуз

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 25 окт - ПРАЙМ. Украинцы боятся, что дети уклоняющихся от призыва граждан будут ущемлены в правах при приеме в высшие учебные заведения, заявил 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой.
Он объяснил, что после получения повестки принял решение идти на фронт в связи с перспективами давления на детей. Пленный отметил, что обсудил этот вопрос с женой.
"У нас же такое есть, что (Владимир) Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что дети будут плохо поступать, будут льготы какие-то убраны", - добавил он. При этом, подчеркнул Собловой, его ребенку недавно исполнилось 13 лет.
Украинский солдат рассказал, что уклонение от мобилизации приравнивается на Украине к самовольному оставлению части и может стать причиной заключения под стражу. "Нет выбора у нас", - резюмировал он.
Киев, Украина
Путин оценил готовность Украины к выборам президента и переговорам
Вчера, 19:39
 
Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала