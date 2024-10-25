https://1prime.ru/20241025/vybor-852409635.html

"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать

"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Нет выбора": пленный ВСУ признался, почему украинцы уходят воевать

Украинцы боятся, что дети уклоняющихся от призыва граждан будут ущемлены в правах при приеме в высшие учебные заведения, заявил 49-летний пленный военный 58-й... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T06:53+0300

2024-10-25T06:53+0300

2024-10-25T06:53+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

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ДОНЕЦК, 25 окт - ПРАЙМ. Украинцы боятся, что дети уклоняющихся от призыва граждан будут ущемлены в правах при приеме в высшие учебные заведения, заявил 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой. Он объяснил, что после получения повестки принял решение идти на фронт в связи с перспективами давления на детей. Пленный отметил, что обсудил этот вопрос с женой."У нас же такое есть, что (Владимир) Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что дети будут плохо поступать, будут льготы какие-то убраны", - добавил он. При этом, подчеркнул Собловой, его ребенку недавно исполнилось 13 лет.Украинский солдат рассказал, что уклонение от мобилизации приравнивается на Украине к самовольному оставлению части и может стать причиной заключения под стражу. "Нет выбора у нас", - резюмировал он.

https://1prime.ru/20241024/vybory-852406090.html

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всу, насильственная мобилизация на украине