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Назван самый убыточный банк в России

Назван самый убыточный банк в России - 25.10.2024, ПРАЙМ

Назван самый убыточный банк в России

"Юникредит Банк" в сентябре получил самый большой убыток среди российских банков, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T17:09+0300

2024-10-25T17:09+0300

2024-10-25T17:09+0300

экономика

россия

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убытки

юникредит банк

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. "Юникредит Банк" в сентябре получил самый большой убыток среди российских банков, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Согласно отчетности на 1 октября (101 форма), убыток российской дочки итальянской UniCredit Group за сентябрь составила 10,7 миллиарда рублей. На втором месте по этому показателю – банк "Русский Стандарт" (1,1 миллиарда рублей), на третьем – ВУЗ-банк (1,0 миллиард ), на четвертом – "Тимер Банк" (0,9 миллиарда), на пятом – банк "Международный финансовый клуб" (0,7 миллиарда ). ВУЗ-Банк и "Тимер Банк" находятся на санации", - отметил аналитик. Чистая прибыль "Юникредита" за 8 месяцев 2024 года составила 42,5 миллиарда рублей – тогда банк находился на седьмом месте по этому показателю среди российских банков, а за 9 месяцев чистая прибыль снизилась до уровня 31,7 миллиарда рублей, и банк оказался только на 15-м месте, прокомментировал отчетность Осадчий. Основной причиной убытка за сентябрь стало увеличение резервов на 16,9 миллиарда рублей, добавил он. За этот же период депозиты населения сократились на 6,4 миллиарда рублей, кредиты населению – на 1,3 миллиарда рублей. В то же время Райффайзенбанк и за 8, и за 9 месяцев 2024 года, и за сентябрь занимал пятое место среди российских банков по чистой прибыли. Прибыль российской дочки австрийской Raiffeisen Group за 9 месяцев достигла 107,3 миллиарда рублей.

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россия, банки, убытки, юникредит банк