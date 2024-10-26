Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть - 26.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241026/g7-852449781.html
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть - 26.10.2024, ПРАЙМ
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть
Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление в отношении российской нефти, ужесточить контроль за работой механизма потолка цен. Об этом... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T19:34+0300
2024-10-26T19:34+0300
политика
россия
санкции против рф
российская нефть
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление в отношении российской нефти, ужесточить контроль за работой механизма потолка цен. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания. "Мы намерены принимать дальнейшие инициативы в ответ на нарушения потолка цен на нефть, а также увеличить издержки России от использования теневого флота для обхода санкций", — говорится в заявлении, опубликованном Минфином США. Также отмечается, что G7 будет стремиться сильнее ограничивать источники российских гос доходов, в том числе, принимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи. Санкции стран Запада в отношении российской нефти вступили в силу с 5 декабря 2022 года. ЕС прекратил прием транспортируемой по морю российской нефти. Страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20241024/sanktsii-852396723.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкции против рф, российская нефть, g7
Политика, РОССИЯ, санкции против РФ, российская нефть, G7
19:34 26.10.2024
 
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть

Страны G7 намерены усилить санкционное давление в отношении российской нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление в отношении российской нефти, ужесточить контроль за работой механизма потолка цен. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания.
"Мы намерены принимать дальнейшие инициативы в ответ на нарушения потолка цен на нефть, а также увеличить издержки России от использования теневого флота для обхода санкций", — говорится в заявлении, опубликованном Минфином США.
Также отмечается, что G7 будет стремиться сильнее ограничивать источники российских гос доходов, в том числе, принимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи.
Санкции стран Запада в отношении российской нефти вступили в силу с 5 декабря 2022 года. ЕС прекратил прием транспортируемой по морю российской нефти. Страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
"Нас не касается". В ЕК ответили на осуждение санкций в декларации БРИКС
24 октября, 13:14
 
ПолитикаРОССИЯсанкции против РФроссийская нефтьG7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала