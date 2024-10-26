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G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть

G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть - 26.10.2024, ПРАЙМ

G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть

Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление в отношении российской нефти, ужесточить контроль за работой механизма потолка цен. Об этом... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T19:34+0300

2024-10-26T19:34+0300

2024-10-26T19:34+0300

политика

россия

санкции против рф

российская нефть

g7

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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" намерены усилить санкционное давление в отношении российской нефти, ужесточить контроль за работой механизма потолка цен. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания. "Мы намерены принимать дальнейшие инициативы в ответ на нарушения потолка цен на нефть, а также увеличить издержки России от использования теневого флота для обхода санкций", — говорится в заявлении, опубликованном Минфином США. Также отмечается, что G7 будет стремиться сильнее ограничивать источники российских гос доходов, в том числе, принимая новые действия по ограничению доходов от продажи энергоносителей и сокращая будущие возможности добычи. Санкции стран Запада в отношении российской нефти вступили в силу с 5 декабря 2022 года. ЕС прекратил прием транспортируемой по морю российской нефти. Страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

https://1prime.ru/20241024/sanktsii-852396723.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкции против рф, российская нефть, g7