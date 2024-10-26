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Стало известно о планах китайского GAC по захвату авторынка Европы - 26.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241026/gac-852447931.html
Стало известно о планах китайского GAC по захвату авторынка Европы
Стало известно о планах китайского GAC по захвату авторынка Европы - 26.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно о планах китайского GAC по захвату авторынка Европы
Китайский производитель автомобилей GAC намерен построить в Европе завод по выпуску электромобилей, сообщил портал 32cars.ru. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T18:25+0300
2024-10-26T18:25+0300
экономика
авто
китайские авто
китай
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей GAC намерен построить в Европе завод по выпуску электромобилей, сообщил портал 32cars.ru. Отмечается, что эти планы связаны с возможным введением ЕС новых пошлин в размере до 35% в отношении китайских электромобилей. Данные меры могут создать серьезные препятствия для выхода китайских брендов на рынок Европы. Портал сообщил со ссылкой на слова главы международного бизнеса GAC Вэй Хэганга, что размещение производства в Европе является для компании одним из способов обойти ограничения и сохранить конкурентоспособность.Также отмечается, GAC сейчас активно изучает варианты локализации, в том числе постройку нового завода либо использование уже существующих мощностей. Автопроизводитель ставит перед собой амбициозные цели по расширению присутствия за рубежом и намерен к 2030 году продавать до 500 тысяч авто за пределами КНР. При этом, несмотря на меры Евросоюза, рынок региона продолжает оставаться важным сегментом для GAC.Первым шагом в данном направлении будет электрический кроссовер Aion V, представленный на автосалоне в Париже. Модель может поступить на европейский рынок в середине следующего года по цене менее 40 тыс евро (4,2 миллиона рублей), пишет 32cars.ru.
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авто, китайские авто, китай, европа, gac
Экономика, Авто, китайские авто, КИТАЙ, ЕВРОПА, GAC
18:25 26.10.2024
 
Стало известно о планах китайского GAC по захвату авторынка Европы

32cars.ru: китайский GAC планирует производство электромобилей в Европе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского Совета в Брюсселе
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей GAC намерен построить в Европе завод по выпуску электромобилей, сообщил портал 32cars.ru.
Отмечается, что эти планы связаны с возможным введением ЕС новых пошлин в размере до 35% в отношении китайских электромобилей. Данные меры могут создать серьезные препятствия для выхода китайских брендов на рынок Европы.
Портал сообщил со ссылкой на слова главы международного бизнеса GAC Вэй Хэганга, что размещение производства в Европе является для компании одним из способов обойти ограничения и сохранить конкурентоспособность.
Также отмечается, GAC сейчас активно изучает варианты локализации, в том числе постройку нового завода либо использование уже существующих мощностей. Автопроизводитель ставит перед собой амбициозные цели по расширению присутствия за рубежом и намерен к 2030 году продавать до 500 тысяч авто за пределами КНР. При этом, несмотря на меры Евросоюза, рынок региона продолжает оставаться важным сегментом для GAC.
Первым шагом в данном направлении будет электрический кроссовер Aion V, представленный на автосалоне в Париже. Модель может поступить на европейский рынок в середине следующего года по цене менее 40 тыс евро (4,2 миллиона рублей), пишет 32cars.ru.
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Китайский дракон победил. Западные бренды не справились с конкуренцией
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ЭкономикаАвтокитайские автоКИТАЙЕВРОПАGAC
 
 
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