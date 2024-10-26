Названа стоимость владения китайским премиум-седаном Hongqi H5 за пять лет
Autonews: владение премиум-седаном Hongqi H5 обойдется в 3 млн рублей за 5 лет
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Владение китайским премиум-седаном Hongqi H5 в России в течение пяти лет обойдется в 3,09 миллиона рублей, сообщило издание Autonews.ru, ссылаясь на расчеты маркетингового агентства НАПИ.
Отмечается, что стоимость владения была определена из суммы затрат на страховку (ОСАГО и каско), на приобретение шин и их замену, на покупку топлива при среднем расходе, который заявлен производителем, а также на техобслуживание, ремонт и уплату налогов и сборов. При этом расчеты проводились для нового Hongqi H5 в комплектации Comfort стоимостью 4 790 000 рублей согласно прайс-листу на сайте российского представительства бренда. В расчете учитывалось владение машиной в Москве при среднем пробеге 15 тысяч километров в год.
Эксперты агентства подсчитали, что стоимость владения Hongqi H5 в течение пяти лет составит 3,09 миллиона рублей, за один год — 618 900 рублей, за месяц — 51,6 тысячи рублей, в расчете на один километр — 41,26 рубля.
Отмечается, что стоимость владения была определена из суммы затрат на страховку (ОСАГО и каско), на приобретение шин и их замену, на покупку топлива при среднем расходе, который заявлен производителем, а также на техобслуживание, ремонт и уплату налогов и сборов. При этом расчеты проводились для нового Hongqi H5 в комплектации Comfort стоимостью 4 790 000 рублей согласно прайс-листу на сайте российского представительства бренда. В расчете учитывалось владение машиной в Москве при среднем пробеге 15 тысяч километров в год.
Эксперты агентства подсчитали, что стоимость владения Hongqi H5 в течение пяти лет составит 3,09 миллиона рублей, за один год — 618 900 рублей, за месяц — 51,6 тысячи рублей, в расчете на один километр — 41,26 рубля.
По данным агентства, самым значительным "расходом" при владении является потеря стоимости, так как седан в течение пяти лет потеряет в цене 1,37 миллиона рублей.