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Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях - 26.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях - 26.10.2024, ПРАЙМ
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях
Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:58+0300
2024-10-26T15:03+0300
экономика
россия
авто
коррозия
автопроизводители
легковые автомобилии
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые при равных условиях подвержены коррозии меньше остальных. Топ-10 таких машин составил портал Autonews. Лидерами данного списка являются машины зарубежного производства. В нем есть как авто привычных россиянам европейских брендов, так и китайские.В список наименее подверженных коррозии европейских моделей эксперты включили Audi A6, Volvo S80, Opel Insignia, Volkswagen Passat B6, Mercedes-Benz S-класса. Китайский автопром в перечне представляют Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Отмечается, что у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой, а на кузов Geely Atlas наносят плотный слой антикоррозийного покрытия.От японских производителей в перечень попали Toyota Camry XV30 и Honda CR-V.
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россия, авто, коррозия, автопроизводители, легковые автомобилии
Экономика, РОССИЯ, Авто, Коррозия, автопроизводители, легковые автомобилии
14:58 26.10.2024 (обновлено: 15:03 26.10.2024)
 
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях

Эксперты Autonews составили топ-10 машин, которым не грозит ржавчина

© РИА Новости . Станислав Савельев | Перейти в медиабанкАномальные морозы
Аномальные морозы - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Станислав Савельев
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые при равных условиях подвержены коррозии меньше остальных. Топ-10 таких машин составил портал Autonews.
Лидерами данного списка являются машины зарубежного производства. В нем есть как авто привычных россиянам европейских брендов, так и китайские.
В список наименее подверженных коррозии европейских моделей эксперты включили Audi A6, Volvo S80, Opel Insignia, Volkswagen Passat B6, Mercedes-Benz S-класса.
Китайский автопром в перечне представляют Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Отмечается, что у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой, а на кузов Geely Atlas наносят плотный слой антикоррозийного покрытия.
От японских производителей в перечень попали Toyota Camry XV30 и Honda CR-V.
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ЭкономикаРОССИЯАвтоКоррозияавтопроизводителилегковые автомобилии
 
 
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