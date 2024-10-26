https://1prime.ru/20241026/korroziya-852446214.html
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях - 26.10.2024, ПРАЙМ
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях
Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:58+0300
2024-10-26T14:58+0300
2024-10-26T15:03+0300
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автопроизводители
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые при равных условиях подвержены коррозии меньше остальных. Топ-10 таких машин составил портал Autonews. Лидерами данного списка являются машины зарубежного производства. В нем есть как авто привычных россиянам европейских брендов, так и китайские.В список наименее подверженных коррозии европейских моделей эксперты включили Audi A6, Volvo S80, Opel Insignia, Volkswagen Passat B6, Mercedes-Benz S-класса. Китайский автопром в перечне представляют Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Отмечается, что у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой, а на кузов Geely Atlas наносят плотный слой антикоррозийного покрытия.От японских производителей в перечень попали Toyota Camry XV30 и Honda CR-V.
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россия, авто, коррозия, автопроизводители, легковые автомобилии
Экономика, РОССИЯ, Авто, Коррозия, автопроизводители, легковые автомобилии
Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях
Эксперты Autonews составили топ-10 машин, которым не грозит ржавчина
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые при равных условиях подвержены коррозии меньше остальных. Топ-10 таких машин составил портал Autonews
.
Лидерами данного списка являются машины зарубежного производства. В нем есть как авто привычных россиянам европейских брендов, так и китайские.
В список наименее подверженных коррозии европейских моделей эксперты включили Audi A6, Volvo S80, Opel Insignia, Volkswagen Passat B6, Mercedes-Benz S-класса.
Китайский автопром в перечне представляют Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Отмечается, что у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой, а на кузов Geely Atlas наносят плотный слой антикоррозийного покрытия.
От японских производителей в перечень попали Toyota Camry XV30 и Honda CR-V.
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