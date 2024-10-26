https://1prime.ru/20241026/korroziya-852446214.html

Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях

Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях - 26.10.2024, ПРАЙМ

Названы модели автомобилей, которым не грозит коррозия в суровых условиях

Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:58+0300

2024-10-26T14:58+0300

2024-10-26T15:03+0300

экономика

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коррозия

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легковые автомобилии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Появление со временем на железных элементах автомобилей ржавчины под воздействием воды и воздуха является естественным процессом. При этом есть модели, которые при равных условиях подвержены коррозии меньше остальных. Топ-10 таких машин составил портал Autonews. Лидерами данного списка являются машины зарубежного производства. В нем есть как авто привычных россиянам европейских брендов, так и китайские.В список наименее подверженных коррозии европейских моделей эксперты включили Audi A6, Volvo S80, Opel Insignia, Volkswagen Passat B6, Mercedes-Benz S-класса. Китайский автопром в перечне представляют Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas. Отмечается, что у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой, а на кузов Geely Atlas наносят плотный слой антикоррозийного покрытия.От японских производителей в перечень попали Toyota Camry XV30 и Honda CR-V.

https://1prime.ru/20241025/avto-852401838.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, коррозия, автопроизводители, легковые автомобилии