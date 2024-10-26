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Страны G7 намерены погасить кредит Киеву доходами от активов России

Страны G7 намерены погасить кредит Киеву доходами от активов России - 26.10.2024, ПРАЙМ

Страны G7 намерены погасить кредит Киеву доходами от активов России

Кредит в размере 50 миллиардов долларов, который страны "Большой семерки" предоставит Украине, будет погашаться доходами от замороженных российских активов,... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T06:30+0300

2024-10-26T06:30+0300

2024-10-26T06:30+0300

g7

замороженные российские активы

кредит

украина

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Кредит в размере 50 миллиардов долларов, который страны "Большой семерки" предоставит Украине, будет погашаться доходами от замороженных российских активов, следует из официального заявления. "Эти кредиты будут обслуживаться и погашаться будущими потоками чрезвычайных доходов, вытекающих из замороженных российских суверенных активов", - следует из сообщения, доступного на сайте итальянского правительства. В нем также отмечается, что процедура будет проведена в соответствии с международным правом.Страны G7 намерены предоставить помощь Киеву до конца 2024 года. При этом средства будут перечисляться по нескольким каналам.

https://1prime.ru/20241025/es-852439900.html

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g7, замороженные российские активы, кредит, украина