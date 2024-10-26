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"Уже не до победы": Лукашенко оценил состояние украинского конфликта
"Уже не до победы": Лукашенко оценил состояние украинского конфликта - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Уже не до победы": Лукашенко оценил состояние украинского конфликта
Представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским "план победы" не соотносится с реальным положением дел на поле боя, считает белорусский глава... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T12:57+0300
2024-10-26T12:57+0300
2024-10-26T12:57+0300
спецоперация на украине
александр лукашенко
владимир зеленский
план
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МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским "план победы" не соотносится с реальным положением дел на поле боя, считает белорусский глава Александр Лукашенко."План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - подчеркнул президент в интервью телеканалу НТВ, его слова приводит агентство Белта. На прошлой неделе Зеленский раскрыл свой "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех засекреченных дополнений. Так, киевский глава потребовал включить Украину в состав Североатлантического альянса, разрешить удары западным оружием по российским территориям, разместить в стране "комплексного неядерного пакета сдерживания" России, а также выполнить ряд других условий.
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александр лукашенко, владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, план
"Уже не до победы": Лукашенко оценил состояние украинского конфликта
Лукашенко: "мирный план" Зеленского не коррелируется с событиями на фронте
МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским "план победы" не соотносится с реальным положением дел на поле боя, считает белорусский глава Александр Лукашенко.
"План победы" его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться", - подчеркнул президент в интервью телеканалу НТВ, его слова приводит агентство Белта.
На прошлой неделе Зеленский раскрыл свой "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех засекреченных дополнений. Так, киевский глава потребовал включить Украину в состав Североатлантического альянса, разрешить удары западным оружием по российским территориям, разместить в стране "комплексного неядерного пакета сдерживания" России, а также выполнить ряд других условий.
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