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"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву

"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву - 26.10.2024, ПРАЙМ

"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву

Выделенная Пентагоном финансовая помощь Украине нацелена на сохранение режима Владимира Зеленского, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T07:39+0300

2024-10-26T07:39+0300

2024-10-26T07:39+0300

спецоперация на украине

украина

финансовая помощь для украины

сша

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Выделенная Пентагоном финансовая помощь Украине нацелена на сохранение режима Владимира Зеленского, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он расскаал в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена.Макгрегор отметил, что киевский режим только так сможет продолжить свое существование. При этом, добавил эксперт, поддержка Вашингтона стала носить скорее символический характер, поскольку ситуация для Украины становится все более и более плачевной. "Зеленский ушел с утешительным призом в несколько сотен миллионов долларов <...>, которые будут выплачиваться генералам и политикам <...> из украинского парламента", — заключил он.

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украина

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украина, финансовая помощь для украины, сша