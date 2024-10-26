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"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву
"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву
Выделенная Пентагоном финансовая помощь Украине нацелена на сохранение режима Владимира Зеленского, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T07:39+0300
2024-10-26T07:39+0300
2024-10-26T07:39+0300
спецоперация на украине
украина
финансовая помощь для украины
сша
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Выделенная Пентагоном финансовая помощь Украине нацелена на сохранение режима Владимира Зеленского, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он расскаал в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена.Макгрегор отметил, что киевский режим только так сможет продолжить свое существование. При этом, добавил эксперт, поддержка Вашингтона стала носить скорее символический характер, поскольку ситуация для Украины становится все более и более плачевной. "Зеленский ушел с утешительным призом в несколько сотен миллионов долларов <...>, которые будут выплачиваться генералам и политикам <...> из украинского парламента", — заключил он.
https://1prime.ru/20241026/ugledar-852441143.html
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украина, финансовая помощь для украины, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины, США
"Утешительный приз": в США отметили изменения в отношении Запада к Киеву
Макгрегор: новый пакет помощи США нужен для спасения режима Зеленского