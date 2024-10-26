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Реактор на первой АЭС в Казахстане будет на 99% российским, заявил эксперт

Реактор на первой АЭС в Казахстане будет на 99% российским, заявил эксперт - 26.10.2024, ПРАЙМ

Реактор на первой АЭС в Казахстане будет на 99% российским, заявил эксперт

Ядерный реактор на первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет на 99% российским, считает казахстанский эксперт в области энергетики Петр Своик. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:59+0300

2024-10-26T14:59+0300

2024-10-26T14:59+0300

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АЛМА-АТА, 26 окт – ПРАЙМ. Ядерный реактор на первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будет на 99% российским, считает казахстанский эксперт в области энергетики Петр Своик. Шестого октября в Казахстане состоялся республиканский референдум по строительству первой атомной электростанции. По данным ЦИК, проект поддержали 71,12% избирателей. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируют возвести к 2035 году на побережье озера Балхаш в селе Улькен, с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. В шорт-лист кандидатов на строительство вошли российская госкорпорация "Росатом", южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. "Атомный реактор для первой АЭС в Казахстане на 99% будет российским, и дело тут не только в том, что "Росатом" имеет сегодня наиболее надежную и эффективную конструкцию ядерного реактора. Предложение о строительстве атомной электростанции в Казахстане исходило именно от России. В 2019 году (президент Казахстана Касым-Жомарт - ред.) Токаев совершил официальный визит в Москву, и там президент России (Владимир Путин - ред.)... сказал, что давайте мы вам построим атомную электростанцию", - сказал Своик РИА Новости. Было принято решение провести национальный референдум по вопросу АЭС, продолжил эксперт. Президент Казахстана заявил, что строительство и эксплуатацию станции следует доверить международному консорциуму. "В Казахстане еще нет консорциума по строительству атомной станции, но консорциум по изготовлению атомного топлива уже полностью сложился", - добавил Своик. Эксперт пояснил, по какой схеме он действует: национальная компания "Казатомпром" на своих рудниках добывает сырой уран и перерабатывает его до желтого кека - концентрата природного урана на промежуточной стадии. Затем это сырье отправляется в Россию для конверсии, после чего проходит обогащение и возвращается в Казахстан. На Ульбинском металлургическом заводе в Уст-Каменногорске в Восточно-Казахстанской области производится реконверсия, в результате которой получается обогащенная закись-окись урана, из которой изготавливаются топливные таблетки для реактора. "Еще до начала строительства АЭС в Казахстане уже есть полный, можно сказать, законченный топливно-ядерный цикл комплексного формата. Это казахстанский сырой уран, российское обогащение, казахское изготовление топливных сборок по французской технологии... И этот уже готовый консорциум спокойно расширит свое производство, нарастит компетенцию для того, чтобы изготавливать топливные сборки для ядерного реактора на балхашской атомной электростанции", - считает Своик. Эксперт отметил, что, учитывая многолетнее сотрудничество российского холдинга "Росатом" и ведущей китайской ядерной корпорации, в рамках консорциума, о необходимости которого заявлял Токаев, вероятно, будет реализовано сотрудничество между Казахстаном, Россией и Китаем. Эксперт добавил, что Франция может поставлять турбины для казахстанской АЭС, а Южная Корея - электрические комплектующие и трансформаторные выключатели. Он также высказал мнение, что в ходе долгосрочного проекта по строительству АЭС на Балхаше геополитическая ситуация в мире может существенно измениться. В результате совместное участие России и Франции в международном консорциуме станет вполне возможным, считает Своик. В субботу пресс-служба казахстанского минэнерго сообщила, что глава ведомства Алмасадам Саткалиев в ходе визита в Республику Корею обсудил с представителями корейских энергетических компаний их участие в международном консорциуме для реализации проекта строительства первой атомной электростанции в Казахстане.

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