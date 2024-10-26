https://1prime.ru/20241026/soldat-852441256.html
"Угрожают убить": мать пленного солдата пожаловалась на вымогательство ВСУ
"Угрожают убить": мать пленного солдата пожаловалась на вымогательство ВСУ - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Угрожают убить": мать пленного солдата пожаловалась на вымогательство ВСУ
ВСУ шантажируют родственников попавших к ним в плен солдат и требуют деньги за их жизнь, поделилась мать попавшего в украинский плен военного Николая Шепилова... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T08:11+0300
2024-10-26T08:11+0300
2024-10-26T08:11+0300
спецоперация на украине
всу
пленные
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84076/80/840768082_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_1a25067d6277f1c08618566b0e182432.jpg
ЛУГАНСК, 26 окт - ПРАЙМ. ВСУ шантажируют родственников попавших к ним в плен солдат и требуют деньги за их жизнь, поделилась мать попавшего в украинский плен военного Николая Шепилова Валентина.Она рассказала, что с 15 октября получила несколько звонков от своего сына. Так, стало известно, что украинские военные взяли его в плен, однако пообещали "обменять" за обозначенную сумму. Валентина уточнила, что сначала сын сказал прислать ему ксерокопию своего украинского паспорта (мужчина ранее проживал в Луганске и имел украинские документы), а затем попросил направить средства для своего освобождения.Женщина отметила, что во время звонков на фоне была отчетливо слышна русская речь. При этом деньги необходимо было перевести на счет "в Новосибирск". Звонившие требовали 700 тысяч рублей. Именно такую сумму назвала девушка Николая, когда он спросил ее об имеющихся сбережениях.По словам Валентины,со временем мужчина в разговорах стал очень расстроенным и нервным. "Вы хотите, чтобы меня убили? Почему денег нет?" - приводит она его слова.
https://1prime.ru/20241026/ugledar-852441143.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84076/80/840768082_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ac2abd0d4579685ae2dc6dce1be5ebc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, пленные, вс россии
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, ВС России
"Угрожают убить": мать пленного солдата пожаловалась на вымогательство ВСУ
Мать пленного военного из РФ заявила, что ВСУ вымогают у них деньги, угрожая убить ее сына
ЛУГАНСК, 26 окт - ПРАЙМ. ВСУ шантажируют родственников попавших к ним в плен солдат и требуют деньги за их жизнь, поделилась мать попавшего в украинский плен военного Николая Шепилова Валентина.
Она рассказала, что с 15 октября получила несколько звонков от своего сына. Так, стало известно, что украинские военные взяли его в плен, однако пообещали "обменять" за обозначенную сумму. Валентина уточнила, что сначала сын сказал прислать ему ксерокопию своего украинского паспорта (мужчина ранее проживал в Луганске и имел украинские документы), а затем попросил направить средства для своего освобождения.
Женщина отметила, что во время звонков на фоне была отчетливо слышна русская речь. При этом деньги необходимо было перевести на счет "в Новосибирск". Звонившие требовали 700 тысяч рублей. Именно такую сумму назвала девушка Николая, когда он спросил ее об имеющихся сбережениях.
По словам Валентины,со временем мужчина в разговорах стал очень расстроенным и нервным. "Вы хотите, чтобы меня убили? Почему денег нет?" - приводит она его слова.
"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города