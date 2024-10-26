https://1prime.ru/20241026/uaz-852445181.html

Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году

Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году - 26.10.2024, ПРАЙМ

Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году

Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:24+0300

2024-10-26T14:24+0300

2024-10-26T14:24+0300

экономика

авто

ульяновск

уаз

https://cdnn.1prime.ru/img/82758/50/827585008_0:241:3213:2048_1920x0_80_0_0_01262c37766d2ce450437ea8b2545745.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru.Отмечается, что изменения затронут как внешний вид модели, так и ее внутреннее оснащение. На "Патриот" установят новые силовые агрегаты, в то числе дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил. Он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаточной коробкой. По данным издания, мотор подвергся модернизации для эффективной работы в условиях низких температур благодаря системе подогрева картерных газов.Внешние изменения проявятся в новой светодиодной оптике, которая серьезно улучшит освещенность в сравнении установленными сейчас фарами и фонарями, пишет Speedme.ru. Также отмечается, что в салоне нового УАЗ "Патриот" будуит модернизированы передняя панель и центральный тоннель. Рулевое колесо станет меньше в диаметре, а также получит утолщенные места хвата и усеченную нижнюю часть. Обновленный блок клавиш для управления бортовой электроникой и дополнительная подушка безопасности сделают управление машиной более удобным и безопасным.

https://1prime.ru/20241024/moskvich-852395378.html

ульяновск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, ульяновск, уаз