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Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году
Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году - 26.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году
Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:24+0300
2024-10-26T14:24+0300
экономика
авто
ульяновск
уаз
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru.Отмечается, что изменения затронут как внешний вид модели, так и ее внутреннее оснащение. На "Патриот" установят новые силовые агрегаты, в то числе дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил. Он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаточной коробкой. По данным издания, мотор подвергся модернизации для эффективной работы в условиях низких температур благодаря системе подогрева картерных газов.Внешние изменения проявятся в новой светодиодной оптике, которая серьезно улучшит освещенность в сравнении установленными сейчас фарами и фонарями, пишет Speedme.ru. Также отмечается, что в салоне нового УАЗ "Патриот" будуит модернизированы передняя панель и центральный тоннель. Рулевое колесо станет меньше в диаметре, а также получит утолщенные места хвата и усеченную нижнюю часть. Обновленный блок клавиш для управления бортовой электроникой и дополнительная подушка безопасности сделают управление машиной более удобным и безопасным.
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ульяновск
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авто, ульяновск, уаз
Экономика, Авто, Ульяновск, УАЗ
14:24 26.10.2024
 
Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году

Speedme.ru: УАЗ "Патриот" получит новый дизайн и двигатель в 2025 году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль УАЗ Патриот
Автомобиль УАЗ Патриот - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru.
Отмечается, что изменения затронут как внешний вид модели, так и ее внутреннее оснащение. На "Патриот" установят новые силовые агрегаты, в то числе дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил. Он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаточной коробкой. По данным издания, мотор подвергся модернизации для эффективной работы в условиях низких температур благодаря системе подогрева картерных газов.
Внешние изменения проявятся в новой светодиодной оптике, которая серьезно улучшит освещенность в сравнении установленными сейчас фарами и фонарями, пишет Speedme.ru.
Также отмечается, что в салоне нового УАЗ "Патриот" будуит модернизированы передняя панель и центральный тоннель. Рулевое колесо станет меньше в диаметре, а также получит утолщенные места хвата и усеченную нижнюю часть. Обновленный блок клавиш для управления бортовой электроникой и дополнительная подушка безопасности сделают управление машиной более удобным и безопасным.
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