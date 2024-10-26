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Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году
Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году - 26.10.2024, ПРАЙМ
Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году
Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T14:24+0300
2024-10-26T14:24+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru.Отмечается, что изменения затронут как внешний вид модели, так и ее внутреннее оснащение. На "Патриот" установят новые силовые агрегаты, в то числе дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил. Он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаточной коробкой. По данным издания, мотор подвергся модернизации для эффективной работы в условиях низких температур благодаря системе подогрева картерных газов.Внешние изменения проявятся в новой светодиодной оптике, которая серьезно улучшит освещенность в сравнении установленными сейчас фарами и фонарями, пишет Speedme.ru. Также отмечается, что в салоне нового УАЗ "Патриот" будуит модернизированы передняя панель и центральный тоннель. Рулевое колесо станет меньше в диаметре, а также получит утолщенные места хвата и усеченную нижнюю часть. Обновленный блок клавиш для управления бортовой электроникой и дополнительная подушка безопасности сделают управление машиной более удобным и безопасным.
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авто, ульяновск, уаз
Экономика, Авто, Ульяновск, УАЗ
Стало известно о радикальном обновлении внедорожника УАЗ в следующем году
Speedme.ru: УАЗ "Патриот" получит новый дизайн и двигатель в 2025 году
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Ульяновский автомобильный завод намерен презентовать обновленный внедорожник "Патриот" в четвертом квартале следующего года, сообщило издание Speedme.ru
.
Отмечается, что изменения затронут как внешний вид модели, так и ее внутреннее оснащение. На "Патриот" установят новые силовые агрегаты, в то числе дизельный двигатель объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил. Он будет работать с шестиступенчатой механической коробкой передач и электромеханической раздаточной коробкой. По данным издания, мотор подвергся модернизации для эффективной работы в условиях низких температур благодаря системе подогрева картерных газов.
Внешние изменения проявятся в новой светодиодной оптике, которая серьезно улучшит освещенность в сравнении установленными сейчас фарами и фонарями, пишет Speedme.ru.
Также отмечается, что в салоне нового УАЗ "Патриот" будуит модернизированы передняя панель и центральный тоннель. Рулевое колесо станет меньше в диаметре, а также получит утолщенные места хвата и усеченную нижнюю часть. Обновленный блок клавиш для управления бортовой электроникой и дополнительная подушка безопасности сделают управление машиной более удобным и безопасным.
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