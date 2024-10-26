https://1prime.ru/20241026/ugledar-852441143.html

"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города

"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города - 26.10.2024, ПРАЙМ

"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города

Жительница Угледара в Донецкой Народной Республике, который был освобожден 3 октября, рассказала, как город встретил российских солдат. Ее слова приводит... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T06:51+0300

2024-10-26T06:51+0300

2024-10-26T06:51+0300

спецоперация на украине

угледар

вс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg

ДОНЕЦК, 26 окт - ПРАЙМ. Жительница Угледара в Донецкой Народной Республике, который был освобожден 3 октября, рассказала, как город встретил российских солдат. Ее слова приводит представитель силовых структур России. "Мы поняли сразу (что теперь в безопасности - прим. ред.), как только вы пришли… Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть!" - подчеркнула жительница города. Она также отметила, что была так рада приходу российских военных, что не сразу смогла поверить в происходящее.Денис Пушилин, глава ДНР, ранее заявлял, что освобождение города обеспечит контроль над логистикой вокруг Курахово. Кроме того, для ВС России открылся путь для дальнейшего наступления на стратегически важные населенные пункты - Великую Новоселку и Курахово.

https://1prime.ru/20241025/donbass-852440027.html

угледар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

угледар, вс россии