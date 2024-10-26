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"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города
"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города
Жительница Угледара в Донецкой Народной Республике, который был освобожден 3 октября, рассказала, как город встретил российских солдат. Ее слова приводит... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T06:51+0300
2024-10-26T06:51+0300
2024-10-26T06:51+0300
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ДОНЕЦК, 26 окт - ПРАЙМ. Жительница Угледара в Донецкой Народной Республике, который был освобожден 3 октября, рассказала, как город встретил российских солдат. Ее слова приводит представитель силовых структур России. "Мы поняли сразу (что теперь в безопасности - прим. ред.), как только вы пришли… Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть!" - подчеркнула жительница города. Она также отметила, что была так рада приходу российских военных, что не сразу смогла поверить в происходящее.Денис Пушилин, глава ДНР, ранее заявлял, что освобождение города обеспечит контроль над логистикой вокруг Курахово. Кроме того, для ВС России открылся путь для дальнейшего наступления на стратегически важные населенные пункты - Великую Новоселку и Курахово.
https://1prime.ru/20241025/donbass-852440027.html
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Спецоперация на Украине, Угледар, ВС России
"Мираж или что?": жительница Угледара рассказала об освобождении города
Жительница Угледара рассказала, как радовалась появлению в городе российских флагов
ДОНЕЦК, 26 окт - ПРАЙМ. Жительница Угледара в Донецкой Народной Республике, который был освобожден 3 октября, рассказала, как город встретил российских солдат. Ее слова приводит представитель силовых структур России.
"Мы поняли сразу (что теперь в безопасности - прим. ред.), как только вы пришли… Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть!" - подчеркнула жительница города. Она также отметила, что была так рада приходу российских военных, что не сразу смогла поверить в происходящее.
Денис Пушилин, глава ДНР, ранее заявлял, что освобождение города обеспечит контроль над логистикой вокруг Курахово. Кроме того, для ВС России открылся путь для дальнейшего наступления на стратегически важные населенные пункты - Великую Новоселку и Курахово.
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