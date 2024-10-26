https://1prime.ru/20241026/vbros-852444667.html
Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО
Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО - 26.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО
Заявления киевского режима о том, что солдаты из Северной Кореи принимают участие в украинском конфликте, являются вбросом и направлены на получение Киевом... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T13:32+0300
2024-10-26T13:32+0300
2024-10-26T13:32+0300
спецоперация на украине
александр лукашенко
северная корея
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76518/26/765182654_0:102:1201:777_1920x0_80_0_0_c41c002a0ac0cb62e365881370f9bcf6.jpg
МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Заявления киевского режима о том, что солдаты из Северной Кореи принимают участие в украинском конфликте, являются вбросом и направлены на получение Киевом личной выгоды, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко."Это может быть эскалацией конфликта - коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали", - объяснил президент в беседе с телеканалом НТВ, его слова приводит госагентство Белта. Он также добавил, что таким образом Украина намерена получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием "вглубь" России.Лукашенко подчеркнул, что не верит распространившимся слухам, поскольку этому нет никаких доказательств. Кроме того, считает политик, Москва не намерена вовлекать в конфликт третью сторону.
https://1prime.ru/20241026/soldat-852441256.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76518/26/765182654_14:0:1185:878_1920x0_80_0_0_33a93615d1d23502b91646caeda51eaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, северная корея, украина
Спецоперация на Украине, Александр Лукашенко, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, УКРАИНА
Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО
Лукашенко: вброс про участие военных КНДР в конфликте на Украине нужен Киеву для эскалации
МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Заявления киевского режима о том, что солдаты из Северной Кореи принимают участие в украинском конфликте, являются вбросом и направлены на получение Киевом личной выгоды, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это может быть эскалацией конфликта - коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали", - объяснил президент в беседе с телеканалом НТВ, его слова приводит госагентство Белта. Он также добавил, что таким образом Украина намерена получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием "вглубь" России.
Лукашенко подчеркнул, что не верит распространившимся слухам, поскольку этому нет никаких доказательств. Кроме того, считает политик, Москва не намерена вовлекать в конфликт третью сторону.
"Угрожают убить": мать пленного солдата пожаловалась на вымогательство ВСУ