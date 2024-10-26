https://1prime.ru/20241026/vbros-852444667.html

Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО

Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО - 26.10.2024, ПРАЙМ

Лукашенко объяснил, зачем Киев распространил слухи про военных КНДР на СВО

Заявления киевского режима о том, что солдаты из Северной Кореи принимают участие в украинском конфликте, являются вбросом и направлены на получение Киевом... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T13:32+0300

2024-10-26T13:32+0300

2024-10-26T13:32+0300

спецоперация на украине

александр лукашенко

северная корея

украина

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МИНСК, 26 окт - ПРАЙМ. Заявления киевского режима о том, что солдаты из Северной Кореи принимают участие в украинском конфликте, являются вбросом и направлены на получение Киевом личной выгоды, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко."Это может быть эскалацией конфликта - коль России другие страны помогают, значит, введем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали", - объяснил президент в беседе с телеканалом НТВ, его слова приводит госагентство Белта. Он также добавил, что таким образом Украина намерена получить разрешение на удары западным дальнобойным оружием "вглубь" России.Лукашенко подчеркнул, что не верит распространившимся слухам, поскольку этому нет никаких доказательств. Кроме того, считает политик, Москва не намерена вовлекать в конфликт третью сторону.

https://1prime.ru/20241026/soldat-852441256.html

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александр лукашенко, северная корея, украина