https://1prime.ru/20241026/vino-852440662.html

В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино

В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино - 26.10.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино

Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T05:38+0300

2024-10-26T05:38+0300

2024-10-26T05:38+0300

игристое вино

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/img/83273/35/832733525_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_d50df3f3f76d4244cd327ebff50f1ff9.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Плохо сочетается с игристыми винами (особенно сухими) – шоколад, который часто используют в паре. Шоколад обладает собственным интенсивным вкусом и ароматом, поэтому может перебить тонкую ароматику и вкус шампанского. Вино потеряется на его фоне, а сухие версии игристого в сочетании с шоколадом будут казаться более кислыми. То же касается и десертов, восточных сладостей, отличающихся насыщенным сладким, граничащим с приторностью, вкусом. Также эксперты не рекомендуют употреблять игристые с домашними соленьями, луком и чесноком, очень пряными и острыми азиатскими блюдами", - рассказали в организации. В Роскачестве пояснили, что при подборе блюда к напитку стоит обратить внимание на сортовой состав, выдержку и дозаж, определяющий сладость игристых вин. Так, например, блан-де-бланы - вино из 100% шардоне - будут прекрасно сочетаться с блюдами из морепродуктов, курицы и рыбы, а блан-де-нуары (белое шампанское, выполненное из красных сортов винограда, преимущественно из пино нуара) – отлично сопроводят мясные закуски и паштеты, говорится в сообщении. Касательно выдержки в организации дополнили, что чем больше времени шампанское провело на осадке, тем лучше оно сопроводит плотную серьезную еду. Сухие образцы хорошо сочетаются с сырами, морепродуктами, а более сладкие варианты рекомендуется пить с десертами, ягодными тартами и муссами, добавили эксперты.

https://1prime.ru/20241026/nds-852423290.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

игристое вино, роскачество