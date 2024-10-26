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В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино
В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино - 26.10.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино
Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T05:38+0300
2024-10-26T05:38+0300
2024-10-26T05:38+0300
игристое вино
роскачество
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "Плохо сочетается с игристыми винами (особенно сухими) – шоколад, который часто используют в паре. Шоколад обладает собственным интенсивным вкусом и ароматом, поэтому может перебить тонкую ароматику и вкус шампанского. Вино потеряется на его фоне, а сухие версии игристого в сочетании с шоколадом будут казаться более кислыми. То же касается и десертов, восточных сладостей, отличающихся насыщенным сладким, граничащим с приторностью, вкусом. Также эксперты не рекомендуют употреблять игристые с домашними соленьями, луком и чесноком, очень пряными и острыми азиатскими блюдами", - рассказали в организации. В Роскачестве пояснили, что при подборе блюда к напитку стоит обратить внимание на сортовой состав, выдержку и дозаж, определяющий сладость игристых вин. Так, например, блан-де-бланы - вино из 100% шардоне - будут прекрасно сочетаться с блюдами из морепродуктов, курицы и рыбы, а блан-де-нуары (белое шампанское, выполненное из красных сортов винограда, преимущественно из пино нуара) – отлично сопроводят мясные закуски и паштеты, говорится в сообщении. Касательно выдержки в организации дополнили, что чем больше времени шампанское провело на осадке, тем лучше оно сопроводит плотную серьезную еду. Сухие образцы хорошо сочетаются с сырами, морепродуктами, а более сладкие варианты рекомендуется пить с десертами, ягодными тартами и муссами, добавили эксперты.
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игристое вино, роскачество
игристое вино, Роскачество
В Роскачестве рассказали, с чем не стоит не сочетать игристое вино
Роскачество:игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Игристые вина не стоит сочетать с шоколадом, соленьями и азиатской кухней, чтобы не перебить аромат и не испортить вкус напитка, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Плохо сочетается с игристыми винами (особенно сухими) – шоколад, который часто используют в паре. Шоколад обладает собственным интенсивным вкусом и ароматом, поэтому может перебить тонкую ароматику и вкус шампанского. Вино потеряется на его фоне, а сухие версии игристого в сочетании с шоколадом будут казаться более кислыми. То же касается и десертов, восточных сладостей, отличающихся насыщенным сладким, граничащим с приторностью, вкусом. Также эксперты не рекомендуют употреблять игристые с домашними соленьями, луком и чесноком, очень пряными и острыми азиатскими блюдами", - рассказали в организации.
В Роскачестве пояснили, что при подборе блюда к напитку стоит обратить внимание на сортовой состав, выдержку и дозаж, определяющий сладость игристых вин. Так, например, блан-де-бланы - вино из 100% шардоне - будут прекрасно сочетаться с блюдами из морепродуктов, курицы и рыбы, а блан-де-нуары (белое шампанское, выполненное из красных сортов винограда, преимущественно из пино нуара) – отлично сопроводят мясные закуски и паштеты, говорится в сообщении.
Касательно выдержки в организации дополнили, что чем больше времени шампанское провело на осадке, тем лучше оно сопроводит плотную серьезную еду. Сухие образцы хорошо сочетаются с сырами, морепродуктами, а более сладкие варианты рекомендуется пить с десертами, ягодными тартами и муссами, добавили эксперты.
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