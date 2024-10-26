https://1prime.ru/20241026/zeekr-852450311.html

В продаже появился необычный компактвэн без центральных стоек

В продаже появился необычный компактвэн без центральных стоек - 26.10.2024, ПРАЙМ

В продаже появился необычный компактвэн без центральных стоек

Компания Zeekr запустила продажам своего нового компактного минивэна Mix. Модель является более компактной по сравнению с Zeekr 009. Об этом пишет "Российская... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T20:17+0300

2024-10-26T20:17+0300

2024-10-26T20:17+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Компания Zeekr запустила продажам своего нового компактного минивэна Mix. Модель является более компактной по сравнению с Zeekr 009. Об этом пишет "Российская газета".Отмечается, что Zeekr Mix построен на платформе Haohan-M, которая была спроектирована под беспилотники и является отправной точкой в мир высоких технологий.Модель доступна в двух комплектациях. Они аналогичны по характеристикам мощности электродвигателя (422 л.с.), который установлен на задней оси. Отличия имеются в емкости батареи: 76 и 102 кВт·ч, при которых запас хода соответственно составляет 550 и 702 километров.Габариты Zeekr Mix вполне сопоставимы со среднеразмерным или большим кроссовером. Длина составляет 4688 миллиметров, ширина и высота равны 1995 и 1755 миллиметров соответственно. При этом колесная база, благодаря электроприводу имеет внушительные размеры — 3008 миллиметров. Доступ в салон возможен через сдвижную левую дверь либо через "ворота" справа. Водитель попадает внутрь через распашную дверь. В салоне установлены два ряда сидений, но есть возможности для трансформации. Передние кресла можно развернуть назад, бокс между ними двигается вдоль пола и на нем можно закрепить компактный столик. Задний диван имеет функцию наклона спинки и выдвижные подножки.По данным "РГ", цены на Zeekr Mix в зависимости от выбранной автономности начинаются от 280-300 тысяч юаней (3,8-4,06 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20241025/renault-852439467.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, легковые автомобилии