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Затяните туже гайки. Что ждет автомобилистов в новом году

Затяните туже гайки. Что ждет автомобилистов в новом году - 27.10.2024, ПРАЙМ

Затяните туже гайки. Что ждет автомобилистов в новом году

Обслуживание автомобиля за последние два года заметно подорожало. Увы, и 2025 год не станет исключением, прогнозируют экономисты. Средний ценник на ТО,... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T04:04+0300

2024-10-27T04:04+0300

2024-10-27T04:04+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ, Олег Обухов. Обслуживание автомобиля за последние два года заметно подорожало. Увы, и 2025 год не станет исключением, прогнозируют экономисты. Средний ценник на ТО, запчасти, страховки, бензин, штрафы и прочие расходы увеличится, реагируя, как минимум, на инфляцию. Может, с машиной пора прощаться, избавляя себя от чрезмерных расходов? Не надо торопиться. Если очень захотеть, то способ разумно экономить на содержании авто всегда найдется.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеБензин и ТОВполне ожидаемо, что литр бензина и ТО подорожают с учетом общей инфляции по стране. Сентябрьский показатель, по оценкам Росстата, составляет более 8,5 процента (в годовом выражении), и к концу года может вплотную приблизиться к 10 процентам, не исключают аналитики. Однако не стоит опасаться, что топливо и ТО будут дорожать безудержно, полагает партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто."Причина, конечно, инфляция, а также увеличение цен на запасные части, рост стоимости рабочей силы в связи с диким дефицитом квалифицированных мастеров и недостатком современных специалистов. Теперь нужны не только жестянщики, электрики и специалисты по подвеске. Нужны еще и компьютерщики, которых просто нет. Да, ТО будет дорожать, но тут есть предел: когда обслуживание на станции техобслуживания становится слишком дорогим, люди уходят в гаражный сервис – там дешевле. Цены вырастут не в 10 раз, даже не в 2 раза, а в пределах инфляции", – отметил автоэксперт.То же самое касается цен на бензин. Их жестко контролирует государство. Есть механизмы, которыми оно воздействует на конъюнктуру топливного рынка – как экономические, так и неэкономические. Поэтому цены на бензин также будут держаться в пределах инфляции, считает он.ОСАГООСАГО будет рассчитываться не только с оглядкой на инфляцию, но и с учетом рисков. Страховые компании будут адаптироваться к новым угрозам, включая повышение уровня краж и аварийности, что негативно скажется на тарифах. На цене могут отразиться также изменения в законодательстве. Несмотря на то, что средняя стоимость ОСАГО в последние месяцы 2024 года снижалась, в следующем году цена полиса может подрасти, прогнозирует директор по развитию страхового бизнеса финансового маркетплейса "Сравни" Владислав Головкин."По нашим данным, в III квартале 2024 года средняя стоимость ОСАГО составила 6 тысяч 578 рублей и стала ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (7 тысяч 222 рубля). Мы прогнозируем, что до конца 2024 года стоимость полиса может еще снизиться – до 6 тысяч рублей. Срабатывает высокая ценовая конкуренции среди страховых компаний. Тем не менее, в первом полугодии 2025 года наиболее вероятен возврат средних цен к отметке в 6,5 тысяч рублей. А по итогам всего следующего года цена полиса может выйти за рамки 7 тысяч рублей. То есть, ожидаем рост на 10 с лишним процентов. Рост стоимости услуг страховщиков мы связываем с заметным подорожанием запчастей и расходников", – уточняет аналитик.КАСКОНе станут исключением и тарифы на КАСКО. Если посмотреть на динамику двух последних лет, то стоимость полиса росла: в 2023 году средняя цена по России была на уровне 36 тысяч рублей, в 2024 – 45 тысяч рублей. С учетом стоимости авто (страховых сумм) и запчастей, продолжает Головкин, в 2025 году подорожание ожидается в пределах 10-15 процентов к нынешним показателям. "При этом наблюдается тенденция перехода от классического КАСКО к коробочным продуктам. Увеличивается франшиза, но цена для клиента становится более привлекательной", – конкретизирует экономист.ШтрафыС ужесточением наказаний за нарушение правил дорожного движения автолюбители сталкиваются практически каждый год. В числе последних нововведений – увеличение штрафа за неоплату проезда по платной дороге, за сокрытие номеров автомобиля, за управление автомобилем без номеров, а также введение штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, багажа и грузов. Рассматривается вопрос об ужесточении наказания за опасное вождение, вплоть до лишения прав, предупреждает основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.Штраф за отказ от остановки по требованию инспектора может вырасти с 500-800 рублей до 7-10 тысяч рублей. Причём собираются увеличить срок давности рассмотрения подобных дел. Установить отсутствие страховки с 1 марта 2025 года будет проще: такие автомобили будут "ловить" камеры ГИБДД. "Тем временем, соблюдение правил дорожного движения может существенно минимизировать денежные потери в виде штрафов. А своевременная оплата штрафа, если уж на то пошло, позволяет сэкономить до половины суммы. Собственно, многое зависит от возраста и опыта владельца, а также его характера. Сэкономить на страховке, к примеру, помогает солидный водительский стаж и отсутствие ДТП по вине автомобиля – все это учитывается при подсчете суммы страховки", – отмечает специалист.На чем еще можно сэкономитьКстати, если у автовладельца маленький стаж вождения, то цену страховки можно снизить, вписав в полис человека с большим стажем. Его более выгодный коэффициент будет учитываться при общем расчете стоимости полиса. Тем не мене, если хочется сэкономить, то делать это надо с умом, продолжает Сидоров. Есть траты, пренебрегать которыми не следует, иначе вскоре издержки будут еще больше."Нельзя заливать бензин, худший по качеству, чем предусмотрено производителем. От этого портится двигатель. Включать круиз-контроль надо только при необходимости. Если с заменой некоторых лампочек справится практически любой, то более сложные работы следует доверить профессионалам. Не стоит медлить с заменой запчастей и расходников: будут выходить из строя более дорогие части автомобиля, чья замена потом ударит по бюджету. Кстати, некоторые запчасти подходят для нескольких марок. К тому же, вместо оригинальных на рынке есть комплектующие из Китая хорошего качества. Таким образом можно сэкономить до 50 процентов от чека".Не лишней будет и оптимизация маршрутов, а также использование приложений для мониторинга затрат на топливо. И то, и другое поможет сократить расходы и на топливо, и на обслуживание авто.Альтернатива – "электричка" и гибридКонечно, по нынешним временам, кому-то захочется пересесть на более экономичный автомобиль, который расходует меньше топлива или вообще обходится без него. Но, с электромобилями и даже гибридами, к примеру, не все так однозначно. Авто с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) до сих пор в России остаются предпочтительнее. Ведь цены на бензин пока приемлемые. Современный автомобиль в среднем потребляет около 7 литров на 100 километров, это – более-менее приличные значения."Мы бы, конечно, с большим удовольствием пересели на электромобили или, тем более, на гибриды, но они пока достаточно дороги, к тому же зарядной инфраструктуры для них не хватает. Они все-таки не универсальные, как автомобили с ДВС, которым не требуется привязка к розетке. Поэтому электромобиль или гибрид, это, скорее уже вторая-третья машина в семье, и далеко не каждая может позволить себе даже один подобный автомобиль. По статистике, в России немногим более 300 таких авто на одну тысячу человек", – подчеркивает Моржаретто.Доброе слово и автомобилю приятноОптимизировать траты можно и подругому. Например, многие уже отказываются от услуг фирменных СТО – станций техобслуживания и переходят на СТО "ноунейм", или же на гаражный сервис. Кроме того, сейчас автомобиль многими чаще используется в более щадящем режиме, чтобы служил дольше. Кстати, уточняет автоэксперт, средний срок владения авто в России удлинился: если десять лет назад в больших городах срок первого владения был 4 года, то сейчас уже 7 лет, и тенденция идет к увеличению этого показателя. То есть сейчас автомобиль надо больше любить и относиться к нему с трепетом. Тогда он ответит тем же. По крайней мере, в ближайшее время не превратится из средства передвижения в роскошь.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

эксклюзив, авто