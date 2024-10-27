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В Госдуме разработали проект для владельцев авто с тонированными стеклами - 27.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме разработали проект для владельцев авто с тонированными стеклами
В Госдуме разработали проект для владельцев авто с тонированными стеклами - 27.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме разработали проект для владельцев авто с тонированными стеклами
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T11:15+0300
2024-10-27T11:15+0300
авто
госдума
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В настоящее время, согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. "Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%. В данном случае предлагается установить административный штраф за нарушение этого требования в размере одной тысячи рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также законопроектом предлагается увеличить с 500 рублей до 3000 рублей размер административного штрафа за управление транспортным средством, на котором установлено ветровое стекло (в том числе покрытое прозрачными цветными пленками), светопропускание которого не соответствует показателю светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть составляет меньше 70 процентов. "С учетом состоявшегося обсуждения мы доработали текст и опять направили его в правительство. Мы будем заниматься вопросами возврата тонировки передних стекол, пока этот вопрос не решится. Вода камень точит и неоднократно наши законопроекты, которые не принимались, спустя 5 и даже 10 лет становились законами. Сегодня день автомобилиста, и это большая социальная группа, которая ждет от нас решения этого вопроса", - заявил Нилов РИА Новости. В пояснительной записке отмечается, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, поскольку защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" водителя солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения. "Штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, это также является поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений", - подчеркивается в документе.
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авто, госдума
Авто, Госдума
11:15 27.10.2024
 
В Госдуме разработали проект для владельцев авто с тонированными стеклами

Нилов: разработан проект, разрешающий тонировку передних боковых стекол в машинах

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada e-Largus
Автомобиль Lada e-Largus - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и направил на официальное заключение в правительство законопроект, которым предлагается разрешить тонировку передних боковых стекол в автомобилях, если их светопропускание составляет не менее 42%, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменение предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. В настоящее время, согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
"Предлагается предоставить водителям возможность использования тонировки на передних боковых стеклах транспортных средств с учетом того, что их светопропускание должно составлять не менее 60% от показателя светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть с учетом предлагаемых изменений, административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 42%. В данном случае предлагается установить административный штраф за нарушение этого требования в размере одной тысячи рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроектом предлагается увеличить с 500 рублей до 3000 рублей размер административного штрафа за управление транспортным средством, на котором установлено ветровое стекло (в том числе покрытое прозрачными цветными пленками), светопропускание которого не соответствует показателю светопропускания, установленного требованиями технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть составляет меньше 70 процентов.
"С учетом состоявшегося обсуждения мы доработали текст и опять направили его в правительство. Мы будем заниматься вопросами возврата тонировки передних стекол, пока этот вопрос не решится. Вода камень точит и неоднократно наши законопроекты, которые не принимались, спустя 5 и даже 10 лет становились законами. Сегодня день автомобилиста, и это большая социальная группа, которая ждет от нас решения этого вопроса", - заявил Нилов РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, поскольку защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает "ослепление" водителя солнечными лучами; снижает температуру нагрева салона, что также сказывается на безопасности дорожного движения.
"Штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей, это также является поводом для проверки автомобиля инспекторами ГИБДД, что является благодатной почвой для злоупотреблений", - подчеркивается в документе.
 
АвтоГосдума
 
 
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