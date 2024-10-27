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Выпуск автомобилей в России вырос более чем на треть

Выпуск автомобилей в России вырос более чем на треть - 27.10.2024, ПРАЙМ

Выпуск автомобилей в России вырос более чем на треть

Отечественные автопроизводители по итогам трех кварталов текущего года более чем на треть нарастили выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов,... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T17:14+0300

2024-10-27T17:14+0300

2024-10-27T17:14+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Отечественные автопроизводители по итогам трех кварталов текущего года более чем на треть нарастили выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, пишут "Известия".С января по сентябрь 2024 года в стране было выпущено в общей сложности 675,9 тысяч транспортных средств. Это на 34,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило издание со ссылкой на отчет Росстата о промпроизводстве в 2023 году. За три квартала текущего года с конвейеров российских предприятий сошли 508 тысяч легковых машин, что на 39,9% больше аналогичного периода прошлого года (358 тыс. машин).Отмечается, что выпуск грузовиков и автобусов обогнал досанкционные показатели. Так, за три квартала текущего года была произведена 141 тысяча грузовых машин, что на 17,1% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. При этом за девять месяцев 2021 года объем выпуска составил всего 129 тысяч штук. Что касается автобусов полной массой до пяти тонн, то с января по сентябрь 2021 года было собрано 9,8 тысяч штук, а за три квартала 2024 года — 11,1 тысячи штук, что на 11,7% больше, чем за три квартала 2023 года.По данным издания, увеличение объемов производства автомобилей во многом связано с перезапуском в 2024 году производства на ранее остановленных предприятиях. Например, в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan выпускают кроссоверы Х-Сite. Также в городе производят машины Solaris. В Калужской области перезапустили сборку Citroen. Во Владивостоке фирма Sollers выпускает под собственным брендом автобусы, а в Ульяновске — грузовые авто. В Калининградской области начали производить легковые машины Amderauto, Forthing и грузовики Ambertruck. В Ижевске стартовал выпуск Lada Largus. В Тульской области на конвейере завода Haval выпускают внедорожник H3. В Липецке предприятие Evolute начало сборку гибридного кроссовера i-Space. Кроме того, на некоторых российских заводах производили партии машин Chery, Exeed, DFSK и Jetour. Авторы публикации отметили, что оказываемые сейчас отечественной отрасли меры поддержи позволят ей наращивать производство автомобилей и в дальнейшем. При этом темпы роста во многом будут зависеть от нескольких внешних факторов и уровня потребительского спроса на новые машины.

https://1prime.ru/20241026/korroziya-852446214.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, производство автомобилей, автопром