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"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву
"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву
Дальнейшее финансирование киевского режима будет обязанностью Евросоюза вне зависимости от результатов выборов в Штатах, считает главный редактор... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T07:21+0300
2024-10-27T07:21+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Дальнейшее финансирование киевского режима будет обязанностью Евросоюза вне зависимости от результатов выборов в Штатах, считает главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. "Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что такие процессы происходят уже сейчас, однако в ЕС продолжают настаивать на поддержке Украины "любой ценой". При этом, отметил эксперт, европейские страны вынуждены делать большие заказы нового вооружения у США, так как имеющееся оружие практически в полном объеме поставляется ВСУ. Таким образом, у Европы не остается средств на обеспечение собственного ВПК.
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европа, сша, помощь украине
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, США, помощь Украине
"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву
Дрозденко: финансирование Украины при любом раскладе в Белом доме ляжет на ЕС
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Дальнейшее финансирование киевского режима будет обязанностью Евросоюза вне зависимости от результатов выборов в Штатах, считает главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.
"Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что такие процессы происходят уже сейчас, однако в ЕС продолжают настаивать на поддержке Украины "любой ценой".
При этом, отметил эксперт, европейские страны вынуждены делать большие заказы нового вооружения у США, так как имеющееся оружие практически в полном объеме поставляется ВСУ. Таким образом, у Европы не остается средств на обеспечение собственного ВПК.
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