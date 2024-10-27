https://1prime.ru/20241027/finansirovanie-852452703.html

"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву

"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву - 27.10.2024, ПРАЙМ

"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву

Дальнейшее финансирование киевского режима будет обязанностью Евросоюза вне зависимости от результатов выборов в Штатах, считает главный редактор... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T07:21+0300

2024-10-27T07:21+0300

2024-10-27T07:21+0300

спецоперация на украине

европа

сша

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Дальнейшее финансирование киевского режима будет обязанностью Евросоюза вне зависимости от результатов выборов в Штатах, считает главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. "Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что такие процессы происходят уже сейчас, однако в ЕС продолжают настаивать на поддержке Украины "любой ценой". При этом, отметил эксперт, европейские страны вынуждены делать большие заказы нового вооружения у США, так как имеющееся оружие практически в полном объеме поставляется ВСУ. Таким образом, у Европы не остается средств на обеспечение собственного ВПК.

https://1prime.ru/20241026/plan-852450879.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, помощь украине