https://1prime.ru/20241027/geely-852456493.html

Geely анонсировала гибридный седан с рекордным запасом хода

Geely анонсировала гибридный седан с рекордным запасом хода - 27.10.2024, ПРАЙМ

Geely анонсировала гибридный седан с рекордным запасом хода

Китайский производитель автомобилей Geely готовится к выпуску седана с рекордным запасом хода на одной зарядке. Официальная презентация должна пройти 30... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T14:43+0300

2024-10-27T14:43+0300

2024-10-27T14:43+0300

экономика

авто

китайские авто

автомобили geely

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей Geely готовится к выпуску седана с рекордным запасом хода на одной зарядке. Официальная презентация должна пройти 30 октября. В соцсетях уже появились закамуфлированные фото прототипа. Об этом пишет издание "За рулем". Отмечается, что модель должна стать настоящим прорывом в области гибридных технологий. Внешне она похожа на модели Emgrand. Однако техническая начинка будет совершенно другой.По данным издания, заявленный запас хода машины составляет до 2390 километров. Показатель более чем на 200 километров превосходит данные лидера сегмента – BYD Qin L (2100 км). Достичь такого результата Geely смогла благодаря новому поколению гибридной системы Thor PHEV, разрабатываемой в течение продолжительного периода времени. Эта система имеет замечательный тепловой коэффициент полезного действия выше 46%, что серьезно превосходит показатели конкурентов.В качестве основы для гибридной силовой установки выбран бензиновый двигатель объемом 2,0 литра. При этом китайские конкуренты Geely применяют на своих моделях двигатели объемом 1,5 литра. Данное решение, скорее всего, направлено на обеспечение оптимального баланса между мощностью и экономичностью, чтобы достигать рекордного запаса хода даже в экстремальных условиях эксплуатации и при этом добиться расхода топлива не выше 2,62 литра на 100 километров, пишет "ЗР".Также отмечается, что машина будут реализовывать под суббрендом Galaxy, который специализируется на более технологичных и премиальных моделях Geely. Ориентировочная цена модели должна составить в 140 тысяч юаней (около $20 тыс.), что сопоставимо с ценой максимально оснащенной версии BYD Qin L с батареей на 15,87 кВтч.

https://1prime.ru/20241026/korroziya-852446214.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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