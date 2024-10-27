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Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку - 27.10.2024, ПРАЙМ
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку
Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:53+0300
2024-10-27T14:53+0300
политика
иран
али хаменеи
израиль
атака
ответ
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ТЕГЕРАН, 27 окт – ПРАЙМ. Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Израиль в ночь на субботу нанес с воздуха удары по военным объектам на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, названный ими актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах". Хаменеи отметил, что совершенное Израилем две ночи назад "злодеяние", не стоит "ни преувеличивать, ни приуменьшать". "Каким образом донести мощь и волю иранской нации до израильского режима, должны решить должностные лица, должно быть сделано то, что отвечает интересам этой нации и страны", — процитировало слова верховного лидера Ирана агентство Nour News.
https://1prime.ru/20241026/izrail-852451589.html
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иран, али хаменеи, израиль, атака, ответ
Политика, ИРАН, Али Хаменеи, ИЗРАИЛЬ, АТАКА, ответ
14:53 27.10.2024
 
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку

Хаменеи: иранские власти определят форму ответа Израилю на недавнюю атаку страны

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРуководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 27 окт – ПРАЙМ. Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Израиль в ночь на субботу нанес с воздуха удары по военным объектам на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, названный ими актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах".
Хаменеи отметил, что совершенное Израилем две ночи назад "злодеяние", не стоит "ни преувеличивать, ни приуменьшать".
"Каким образом донести мощь и волю иранской нации до израильского режима, должны решить должностные лица, должно быть сделано то, что отвечает интересам этой нации и страны", — процитировало слова верховного лидера Ирана агентство Nour News.
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