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Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку

Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку - 27.10.2024, ПРАЙМ

Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку

Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T14:53+0300

2024-10-27T14:53+0300

2024-10-27T14:53+0300

политика

иран

али хаменеи

израиль

атака

ответ

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ТЕГЕРАН, 27 окт – ПРАЙМ. Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Израиль в ночь на субботу нанес с воздуха удары по военным объектам на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, названный ими актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах". Хаменеи отметил, что совершенное Израилем две ночи назад "злодеяние", не стоит "ни преувеличивать, ни приуменьшать". "Каким образом донести мощь и волю иранской нации до израильского режима, должны решить должностные лица, должно быть сделано то, что отвечает интересам этой нации и страны", — процитировало слова верховного лидера Ирана агентство Nour News.

https://1prime.ru/20241026/izrail-852451589.html

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иран, али хаменеи, израиль, атака, ответ