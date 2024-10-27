https://1prime.ru/20241027/iran-852456626.html
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку - 27.10.2024, ПРАЙМ
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку
Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T14:53+0300
2024-10-27T14:53+0300
2024-10-27T14:53+0300
политика
иран
али хаменеи
израиль
атака
ответ
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7111e1c4fcb43ff6c4bff23783e3cd2d.jpg
ТЕГЕРАН, 27 окт – ПРАЙМ. Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Израиль в ночь на субботу нанес с воздуха удары по военным объектам на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, названный ими актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах". Хаменеи отметил, что совершенное Израилем две ночи назад "злодеяние", не стоит "ни преувеличивать, ни приуменьшать". "Каким образом донести мощь и волю иранской нации до израильского режима, должны решить должностные лица, должно быть сделано то, что отвечает интересам этой нации и страны", — процитировало слова верховного лидера Ирана агентство Nour News.
https://1prime.ru/20241026/izrail-852451589.html
иран
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/74/837537437_343:0:3000:1993_1920x0_80_0_0_720760b71b5e024a19240e13b3d726b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, али хаменеи, израиль, атака, ответ
Политика, ИРАН, Али Хаменеи, ИЗРАИЛЬ, АТАКА, ответ
Верховный лидер Ирана рассказал об ответе Израилю на недавнюю атаку
Хаменеи: иранские власти определят форму ответа Израилю на недавнюю атаку страны
ТЕГЕРАН, 27 окт – ПРАЙМ. Иранские власти определят, в какой форме последует ответ Израилю на недавнюю атаку по территории страны. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Израиль в ночь на субботу нанес с воздуха удары по военным объектам на территории Ирана в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны иранцев, названный ими актом самообороны и ответом на ликвидацию лидеров движений ХАМАС и "Хезболлах".
Хаменеи отметил, что совершенное Израилем две ночи назад "злодеяние", не стоит "ни преувеличивать, ни приуменьшать".
"Каким образом донести мощь и волю иранской нации до израильского режима, должны решить должностные лица, должно быть сделано то, что отвечает интересам этой нации и страны", — процитировало слова верховного лидера Ирана агентство Nour News.
Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ