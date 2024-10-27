https://1prime.ru/20241027/jetour-852459587.html

В Китае представили ожидаемый в России кроссовер Jetour T1

В Китае представили ожидаемый в России кроссовер Jetour T1 - 27.10.2024, ПРАЙМ

В Китае представили ожидаемый в России кроссовер Jetour T1

В Китае 27 октября состоялась презентация нового гибридного кроссовера Jetour T1. Он будет доступен в трех версиях. Его цена составит от 154 800 до 174 800... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T23:19+0300

2024-10-27T23:19+0300

2024-10-27T23:19+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В Китае 27 октября состоялась презентация нового гибридного кроссовера Jetour T1. Он будет доступен в трех версиях. Его цена составит от 154 800 до 174 800 юаней (примерно 2,09-2,36 млн рублей). Об этом сообщил портал 32CARS.ru.По данным портала, на T1 установлен двигатель 1.5TD Chery, обладающий коэффициентом полезного действия 44.5%. Переднеприводная версия оснащена электродвигателем мощностью 204 лошадиных силы, что обеспечивает электрический запас хода в 150 километров и общую дальность до 1300 километров.Отмечается, что дизайн T1 похож на модель T2. У него также соединены фары с решеткой радиатора, а дневные ходовые огни обладают уникальной формой. Машина имеет "парящую" крышу и черные колесные арки. Габариты T1 составляют 4706х1967х1845 миллиметров с колесной базой 2810 миллиметров и клиренсом 200 миллиметров.В салоне разместили 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы и полностью цифровую панель приборов. Они работают на чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Также есть системы контроля слепых зон, автоматического экстренного торможения и другие ассистенты безопасности, сообщил 32CARS.ru.

https://1prime.ru/20241026/ford-852450583.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, кроссоверы