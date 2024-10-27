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В России вновь появился в продаже лучший в мире семиместный кроссовер

В России вновь появился в продаже лучший в мире семиместный кроссовер - 27.10.2024, ПРАЙМ

В России вновь появился в продаже лучший в мире семиместный кроссовер

В России вновь начали продавать семиместный кроссовер Honda Pilot. При этом с сентября его стоимость возросла примерно в два раза — с 5 733 000 рублей до 9 080... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T16:08+0300

2024-10-27T16:08+0300

2024-10-27T16:08+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В России вновь начали продавать семиместный кроссовер Honda Pilot. При этом с сентября его стоимость возросла примерно в два раза — с 5 733 000 рублей до 9 080 423 рубля, сообщил портал "Автоновости дня".По данным портала, за указанную сумму фирма из Владивостока привезет Honda Pilot 2024 года выпуска под заказ. Машина будет в топовой комплектации Black Edition с черными кузовными элементами, черными 20-дюймовыми колесами. На модели будет установлена полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, система помощи при парковке спереди и сзади, подогрев всех сидений, руля и зеркал, вентиляция передних сидений, медиакомплекс с девятидюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, "интеллектуальная" система управления рельефом местности, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, а также системы помощи при трогании на подъеме, контроля при спуске с горы, стабилизации прицепа и контроля положения автомобиля в поворотах и многое другое.На новой Honda Pilot установлен 3,5-литровый бензиновый "атмосферник" V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском мощностью 289 лошадиных сил. Он работает в связке с классическим десятиступенчатой АКП и "интеллектуальным" полным приводом i-VTM4."Автоновости дня" отметили, что в начале 2024 года авторитетный британский портал AutoBlog признал новый Honda Pilot лучшим среди всех имеющихся в тот момент на рынке трехрядных кроссоверов и внедорожников. В августе модель попала на восьмое место в рейтинге самых долговечных кроссоверов и внедорожников на рынке по версии iSeeCars.

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авто, кроссоверы, honda, россия, легковые автомобилии