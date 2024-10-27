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США нарастили импорт нефти из Анголы до максимума за шесть лет

США нарастили импорт нефти из Анголы до максимума за шесть лет - 27.10.2024, ПРАЙМ

США нарастили импорт нефти из Анголы до максимума за шесть лет

Импорт США нефти из Анголы по итогам августа вырос до максимальных значений за шесть лет, а из Кувейта - в 1,7 раза, до максимума за год, при этом общие объемы... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T07:02+0300

2024-10-27T07:02+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Импорт США нефти из Анголы по итогам августа вырос до максимальных значений за шесть лет, а из Кувейта - в 1,7 раза, до максимума за год, при этом общие объемы импорта нефти США упали за месяц почти на 14%, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, по итогам августа 2024 года объемы поставок нефти из Анголы в США выросли в 2,4 раза по сравнению с июлем, до 305,8 миллиона долларов. Это оказалось максимальным объемом импорта за шесть лет, с августа 2018 года. Достигли исторического максимума и покупки нефти у Кувейта - они выросли в 1,65 раза до максимальных с прошлого августа 104,2 миллиона долларов. При этом суммарные объемы импорта "черного золота" Штатами упали за месяц на 13,6% до почти 14,3 миллиарда долларов. За месяц покупки выросли лишь из шести стран - на 488,4 миллиона долларов, а снизились из семнадцати - на практически 5 миллиардов долларов. Страны, нарастившие поставки в США за месяц, - это, кроме уже названных, Аргентина - в 2,1 раза (объем за август 221 миллион долларов), Мексика - на 10% (969 миллионов), Колумбия - на 11,4% (461 миллион) и Гана - 4% (78 миллионов). Также Вашингтон купил партию нефти у Гватемалы на 15 миллионов долларов после перерыва в два месяца. При этом перерывы в несколько месяцев переодически встречались у Штатов ранее в покупках из этой страны. Самое заметное падение произошло в торговле с Норвегией - в 6,8 раза до 1,3 миллиона долларов, Нигерией - в 2,2 раза до 255,3 миллиона, Алжиром - в 2,1 раза до 9 миллионов, Гайаной - в 2 раза до 372 миллионов и Эквадором - в 1,6 раза до 274 миллионов. Также сократили экспорт нефти в США Канада (до 8,3 миллиарда), Саудовская Аравия (630 миллионов), Венесуэла (581 миллион), Казахстан (88 миллионов), Тринидад и Тобаго (96 миллионов), Великобритания (97 миллионов), ОАЭ (82 миллиона), Ливия (154 миллиона), Бразилия (687 миллионов) и Ирак (490 миллионов). Всего за первые восемь месяцев этого года импорт нефти Штатами достиг 114,7 миллиарда долларов, это на 7,9% больше, чем за такой же период годом ранее. За весь 2023 год импорт составил 165,2 миллиарда.

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сша, ангола, нефть