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На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского
На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского - 27.10.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского
Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T13:12+0300
2024-10-27T13:12+0300
2024-10-27T13:12+0300
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - подчеркнул политик в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что у Вашингтона есть список целей на российских территориях, а план является способом пригрозить Москве через Киев поражением этих стратегически важных объектов. Таким образом, оглашение Зеленским плана стало своеобразным ультиматумом для российской стороны, заключил Азаров.
https://1prime.ru/20241027/ukraina-852455388.html
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украина, сша, план
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, план
На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского
Азаров: секретные положения к "плану победы" Зеленского полностью подготовили США
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - подчеркнул политик в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что у Вашингтона есть список целей на российских территориях, а план является способом пригрозить Москве через Киев поражением этих стратегически важных объектов. Таким образом, оглашение Зеленским плана стало своеобразным ультиматумом для российской стороны, заключил Азаров.
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко