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На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского - 27.10.2024, ПРАЙМ
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На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского
На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского - 27.10.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского
Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T13:12+0300
2024-10-27T13:12+0300
спецоперация на украине
украина
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план
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - подчеркнул политик в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что у Вашингтона есть список целей на российских территориях, а план является способом пригрозить Москве через Киев поражением этих стратегически важных объектов. Таким образом, оглашение Зеленским плана стало своеобразным ультиматумом для российской стороны, заключил Азаров.
https://1prime.ru/20241027/ukraina-852455388.html
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украина, сша, план
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, план
13:12 27.10.2024
 
На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского

Азаров: секретные положения к "плану победы" Зеленского полностью подготовили США

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - подчеркнул политик в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, что у Вашингтона есть список целей на российских территориях, а план является способом пригрозить Москве через Киев поражением этих стратегически важных объектов. Таким образом, оглашение Зеленским плана стало своеобразным ультиматумом для российской стороны, заключил Азаров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко
12:13
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАплан
 
 
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