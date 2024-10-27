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На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского

На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского - 27.10.2024, ПРАЙМ

На Украине раскрыли, кто на самом деле составил приложения плана Зеленского

Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T13:12+0300

2024-10-27T13:12+0300

2024-10-27T13:12+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Засекреченные положения к "плану победы" главы киевского режима Владимира Зеленского подготовили американские власти, считает экс-премьер Украины Николай Азаров. "Кто подготовил Зеленскому секретные положения к его так называемому "плану победы"? США", - подчеркнул политик в своем Telegram-канале. Он также рассказал, что у Вашингтона есть список целей на российских территориях, а план является способом пригрозить Москве через Киев поражением этих стратегически важных объектов. Таким образом, оглашение Зеленским плана стало своеобразным ультиматумом для российской стороны, заключил Азаров.

https://1prime.ru/20241027/ukraina-852455388.html

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украина, сша, план