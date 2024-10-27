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Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ
Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ - 27.10.2024, ПРАЙМ
Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ
Родители попавшего в плен солдата ВС России Николая Шепилова, у которых украинские военные вымогали деньги, шантажируя убийством сына, обратились в... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T10:36+0300
2024-10-27T10:36+0300
спецоперация на украине
всу
пленные
россия
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ЛУГАНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Родители попавшего в плен солдата ВС России Николая Шепилова, у которых украинские военные вымогали деньги, шантажируя убийством сына, обратились в международные организации. Ранее стало известно, что Николай Шепилов был взят в плен ВСУ. Его мать - Валентина Шепилова, рассказала РИА Новости об условиях, которые захватчики выдвинули семье для освобождения Николая. Так, они потребовали 700 тысяч рублей и пригрозили убийством мужчины при невыполнении условий."Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям", - заявил отчим взятого в плен солдата. Он также призвал защитить сына от пыток и смерти и попросил вернуть его домой.
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всу, пленные, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, РОССИЯ
10:36 27.10.2024
 
Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ

Родители пленного из РФ, с которых ВСУ требовали выкуп, обратились в ООН и Красный крест

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДамба Северо-Крымского канала в Херсонской области
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ЛУГАНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Родители попавшего в плен солдата ВС России Николая Шепилова, у которых украинские военные вымогали деньги, шантажируя убийством сына, обратились в международные организации.
Ранее стало известно, что Николай Шепилов был взят в плен ВСУ. Его мать - Валентина Шепилова, рассказала РИА Новости об условиях, которые захватчики выдвинули семье для освобождения Николая. Так, они потребовали 700 тысяч рублей и пригрозили убийством мужчины при невыполнении условий.
"Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям", - заявил отчим взятого в плен солдата. Он также призвал защитить сына от пыток и смерти и попросил вернуть его домой.
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