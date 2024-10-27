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Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ

Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ - 27.10.2024, ПРАЙМ

Родители пленного из РФ обратились в ООН и Красный крест из-за зверств ВСУ

Родители попавшего в плен солдата ВС России Николая Шепилова, у которых украинские военные вымогали деньги, шантажируя убийством сына, обратились в... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T10:36+0300

2024-10-27T10:36+0300

2024-10-27T10:36+0300

спецоперация на украине

всу

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ЛУГАНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Родители попавшего в плен солдата ВС России Николая Шепилова, у которых украинские военные вымогали деньги, шантажируя убийством сына, обратились в международные организации. Ранее стало известно, что Николай Шепилов был взят в плен ВСУ. Его мать - Валентина Шепилова, рассказала РИА Новости об условиях, которые захватчики выдвинули семье для освобождения Николая. Так, они потребовали 700 тысяч рублей и пригрозили убийством мужчины при невыполнении условий."Мы, родители Шепилова Николая Николаевича, обращаемся в Управление верховного комиссара по правам человека ООН, международный комитет Красного креста с обращением к международным организациям", - заявил отчим взятого в плен солдата. Он также призвал защитить сына от пыток и смерти и попросил вернуть его домой.

https://1prime.ru/20241026/soldat-852441256.html

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всу, пленные, россия