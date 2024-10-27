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На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины

На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины - 27.10.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины

В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24. | 27.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-27T11:53+0300

2024-10-27T11:53+0300

спецоперация на украине

запад

расходы на оборону

россия

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24.Так, автор материал подчеркивает, что "план победы" Зеленского маловероятно будет полностью и даже частично исполнен, однако у Брюсселя нет своей стратегии по дальнейшему развитию событий и ведению войны. Именно поэтому, по словам автора, первый акцент может быть сделан на создание мощного оборонного промышленного комплекса.Подобные действия свидетельствуют о провале промышленной базы самой Европы, которая не смогла обеспечить достаточное количество вооружения ВСУ. При этом, отмечает автор, военная экономика Москвы наоборот продемонстрировала свою мощность и высокую скорость мобилизации.Поскольку поражение Киева неминуемо, считает автор, все усилия европейских государств будут обращены против них же. "Они воспользуются ею (оборонной промышленностью - прим. ред.) против нас", — резюмировал он.Полный текст читайте на ИноСМИ

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запад, расходы на оборону, россия, украина