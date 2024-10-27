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На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины - 27.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241027/promyshlennost-852455034.html
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины - 27.10.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины
В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T11:53+0300
2024-10-27T11:53+0300
спецоперация на украине
запад
расходы на оборону
россия
украина
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24.Так, автор материал подчеркивает, что "план победы" Зеленского маловероятно будет полностью и даже частично исполнен, однако у Брюсселя нет своей стратегии по дальнейшему развитию событий и ведению войны. Именно поэтому, по словам автора, первый акцент может быть сделан на создание мощного оборонного промышленного комплекса.Подобные действия свидетельствуют о провале промышленной базы самой Европы, которая не смогла обеспечить достаточное количество вооружения ВСУ. При этом, отмечает автор, военная экономика Москвы наоборот продемонстрировала свою мощность и высокую скорость мобилизации.Поскольку поражение Киева неминуемо, считает автор, все усилия европейских государств будут обращены против них же. "Они воспользуются ею (оборонной промышленностью - прим. ред.) против нас", — резюмировал он.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241027/finansirovanie-852452703.html
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запад, расходы на оборону, россия, украина
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, расходы на оборону, РОССИЯ, УКРАИНА
11:53 27.10.2024
 
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины

Forum24: украинская оборонная промышленность при поражении ВСУ перейдет к России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24.
Так, автор материал подчеркивает, что "план победы" Зеленского маловероятно будет полностью и даже частично исполнен, однако у Брюсселя нет своей стратегии по дальнейшему развитию событий и ведению войны. Именно поэтому, по словам автора, первый акцент может быть сделан на создание мощного оборонного промышленного комплекса.
Подобные действия свидетельствуют о провале промышленной базы самой Европы, которая не смогла обеспечить достаточное количество вооружения ВСУ. При этом, отмечает автор, военная экономика Москвы наоборот продемонстрировала свою мощность и высокую скорость мобилизации.
Поскольку поражение Киева неминуемо, считает автор, все усилия европейских государств будут обращены против них же. "Они воспользуются ею (оборонной промышленностью - прим. ред.) против нас", — резюмировал он.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
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Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДрасходы на оборонуРОССИЯУКРАИНА
 
 
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