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На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины - 27.10.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины
В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T11:53+0300
2024-10-27T11:53+0300
2024-10-27T11:53+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24.Так, автор материал подчеркивает, что "план победы" Зеленского маловероятно будет полностью и даже частично исполнен, однако у Брюсселя нет своей стратегии по дальнейшему развитию событий и ведению войны. Именно поэтому, по словам автора, первый акцент может быть сделан на создание мощного оборонного промышленного комплекса.Подобные действия свидетельствуют о провале промышленной базы самой Европы, которая не смогла обеспечить достаточное количество вооружения ВСУ. При этом, отмечает автор, военная экономика Москвы наоборот продемонстрировала свою мощность и высокую скорость мобилизации.Поскольку поражение Киева неминуемо, считает автор, все усилия европейских государств будут обращены против них же. "Они воспользуются ею (оборонной промышленностью - прим. ред.) против нас", — резюмировал он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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запад, расходы на оборону, россия, украина
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, расходы на оборону, РОССИЯ, УКРАИНА
На Западе сделали страшное предсказание об оборонной промышленности Украины
Forum24: украинская оборонная промышленность при поражении ВСУ перейдет к России
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ.
В случае поражения Украины в конфликте с Москвой оборонная промышленность страны полностью перейдет России, сообщает издание Forum24
.
Так, автор материал подчеркивает, что "план победы" Зеленского маловероятно будет полностью и даже частично исполнен, однако у Брюсселя нет своей стратегии по дальнейшему развитию событий и ведению войны. Именно поэтому, по словам автора, первый акцент может быть сделан на создание мощного оборонного промышленного комплекса.
Подобные действия свидетельствуют о провале промышленной базы самой Европы, которая не смогла обеспечить достаточное количество вооружения ВСУ. При этом, отмечает автор, военная экономика Москвы наоборот продемонстрировала свою мощность и высокую скорость мобилизации.
Поскольку поражение Киева неминуемо, считает автор, все усилия европейских государств будут обращены против них же. "Они воспользуются ею (оборонной промышленностью - прим. ред.) против нас", — резюмировал он.
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