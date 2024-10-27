https://1prime.ru/20241027/uklonist-852455278.html

"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов

"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов - 27.10.2024, ПРАЙМ

"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов

К украинцам, которые избегают мобилизации или не хотят отправляться воевать, нужно применять жесткие и радикальные меры, считает офицер 103-й бригады теробороны | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T12:52+0300

2024-10-27T12:52+0300

2024-10-27T12:52+0300

спецоперация на украине

всу

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. К украинцам, которые избегают мобилизации или не хотят отправляться воевать, нужно применять жесткие и радикальные меры, считает офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский. О своем видении ситуации он рассказал телеканалу NTA."Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус — прим. ред.), кинули <…> может, вас надо еще найти и пригласить?", — возмутился военный.Среди других мер Коростинский назвал введение больших штрафов, с помощью которых можно будет покрыть расходы на поимку уклонистов, и телесные наказания.

https://1prime.ru/20241027/plennyy-852454522.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, насильственная мобилизация на украине