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"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов - 27.10.2024, ПРАЙМ
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"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов
"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов
К украинцам, которые избегают мобилизации или не хотят отправляться воевать, нужно применять жесткие и радикальные меры, считает офицер 103-й бригады теробороны | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T12:52+0300
2024-10-27T12:52+0300
спецоперация на украине
всу
насильственная мобилизация на украине
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. К украинцам, которые избегают мобилизации или не хотят отправляться воевать, нужно применять жесткие и радикальные меры, считает офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский. О своем видении ситуации он рассказал телеканалу NTA."Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус — прим. ред.), кинули &lt;…&gt; может, вас надо еще найти и пригласить?", — возмутился военный.Среди других мер Коростинский назвал введение больших штрафов, с помощью которых можно будет покрыть расходы на поимку уклонистов, и телесные наказания.
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всу, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, насильственная мобилизация на Украине
12:52 27.10.2024
 
"Запихнули и все": офицер ВСУ предложил суровое наказание для уклонистов

Офицер ВСУ Коростинский призвал давать уклонистам "по хребту"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. К украинцам, которые избегают мобилизации или не хотят отправляться воевать, нужно применять жесткие и радикальные меры, считает офицер 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Коростинский. О своем видении ситуации он рассказал телеканалу NTA.
"Боже, схватили, забусярили (запихнули в автобус — прим. ред.), кинули <…> может, вас надо еще найти и пригласить?", — возмутился военный.
Среди других мер Коростинский назвал введение больших штрафов, с помощью которых можно будет покрыть расходы на поимку уклонистов, и телесные наказания.
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
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Спецоперация на УкраинеВСУнасильственная мобилизация на Украине
 
 
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