https://1prime.ru/20241027/ukraina-852455388.html
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко - 27.10.2024, ПРАЙМ
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко
Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T12:13+0300
2024-10-27T12:13+0300
2024-10-27T12:13+0300
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МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал, неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место", - объяснил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину, добавив, что именно действия Зеленского, а не Запада мешают установлению мира.Лукашенко отметил, что западные страны готовы к урегулированию конфликта, однако не могут надавить на главу киевского режима из-за обещаний всеобъемлющей помощи и поддержки в противостоянии. Белорусский президент рассказал, что атакованные ВСУ территории Курской области будут освобождены российскими войсками уже к концу декабря этого года. Кроме того, он обратил внимание на стремительное и регулярное продвижение ВС России в Донбассе.
https://1prime.ru/20241027/udar-852454387.html
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александр лукашенко, владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, УКРАИНА
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко
Лукашенко: Зеленскому плевать на народ, амбиции возымели место
МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.
"Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал, неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место", - объяснил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину, добавив, что именно действия Зеленского, а не Запада мешают установлению мира.
Лукашенко отметил, что западные страны готовы к урегулированию конфликта, однако не могут надавить на главу киевского режима из-за обещаний всеобъемлющей помощи и поддержки в противостоянии.
Белорусский президент рассказал, что атакованные ВСУ территории Курской области будут освобождены российскими войсками уже к концу декабря этого года. Кроме того, он обратил внимание на стремительное и регулярное продвижение ВС России в Донбассе.
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