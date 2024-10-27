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Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко - 27.10.2024, ПРАЙМ
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко
Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T12:13+0300
2024-10-27T12:13+0300
спецоперация на украине
александр лукашенко
владимир зеленский
украина
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МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал, неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место", - объяснил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину, добавив, что именно действия Зеленского, а не Запада мешают установлению мира.Лукашенко отметил, что западные страны готовы к урегулированию конфликта, однако не могут надавить на главу киевского режима из-за обещаний всеобъемлющей помощи и поддержки в противостоянии. Белорусский президент рассказал, что атакованные ВСУ территории Курской области будут освобождены российскими войсками уже к концу декабря этого года. Кроме того, он обратил внимание на стремительное и регулярное продвижение ВС России в Донбассе.
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александр лукашенко, владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, УКРАИНА
12:13 27.10.2024
 
Зеленскому плевать на украинский народ, заявил Лукашенко

Лукашенко: Зеленскому плевать на народ, амбиции возымели место

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МИНСК, 27 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ, считает глава Белоруссии Александр Лукашенко.
"Хотя так подумаешь, я же его хорошо и до этого знал, неглупый человек. Но, видимо, амбиции возымели место", - объяснил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину, добавив, что именно действия Зеленского, а не Запада мешают установлению мира.
Лукашенко отметил, что западные страны готовы к урегулированию конфликта, однако не могут надавить на главу киевского режима из-за обещаний всеобъемлющей помощи и поддержки в противостоянии.
Белорусский президент рассказал, что атакованные ВСУ территории Курской области будут освобождены российскими войсками уже к концу декабря этого года. Кроме того, он обратил внимание на стремительное и регулярное продвижение ВС России в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин
10:11
 
Спецоперация на УкраинеАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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