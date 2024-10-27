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"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ - 27.10.2024, ПРАЙМ
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"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ
"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ
Украинские военные, получившие ранения, не имеют доступ к нормальному лечению в медпунктах в Боровом, Подлимане и Новоплатоновке Харьковский области, рассказал... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T06:27+0300
2024-10-27T06:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Украинские военные, получившие ранения, не имеют доступ к нормальному лечению в медпунктах в Боровом, Подлимане и Новоплатоновке Харьковский области, рассказал представитель пророссийского подполья. "Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать. Все раненые лежат вповалку на деревянных нарах. Полная антисанитария… После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши", - объяснил представитель пророссийского антифашистского сопротивления в беседе с новостным агентством РИА Новости.Источник также отметил, что в медпунктах уборка проводится настолько редко, что лужи крови раненных успевают полностью высохнуть. При этом у многих солдат уже были зафиксированы случаи заражения крови и других осложнений.
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всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
06:27 27.10.2024
 
"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ

Подполье: украинские военные "гниют заживо" в пунктах приема раненых Харьковской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Украинские военные, получившие ранения, не имеют доступ к нормальному лечению в медпунктах в Боровом, Подлимане и Новоплатоновке Харьковский области, рассказал представитель пророссийского подполья.
"Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать. Все раненые лежат вповалку на деревянных нарах. Полная антисанитария… После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши", - объяснил представитель пророссийского антифашистского сопротивления в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Источник также отметил, что в медпунктах уборка проводится настолько редко, что лужи крови раненных успевают полностью высохнуть. При этом у многих солдат уже были зафиксированы случаи заражения крови и других осложнений.
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