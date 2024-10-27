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"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ

"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ - 27.10.2024, ПРАЙМ

"Бросили умирать": подполье раскрыло условия лечения раненных солдат ВСУ

Украинские военные, получившие ранения, не имеют доступ к нормальному лечению в медпунктах в Боровом, Подлимане и Новоплатоновке Харьковский области, рассказал... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T06:27+0300

2024-10-27T06:27+0300

2024-10-27T06:27+0300

спецоперация на украине

всу

украина

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Украинские военные, получившие ранения, не имеют доступ к нормальному лечению в медпунктах в Боровом, Подлимане и Новоплатоновке Харьковский области, рассказал представитель пророссийского подполья. "Людей просто свозят туда с линии фронта и бросают умирать. Все раненые лежат вповалку на деревянных нарах. Полная антисанитария… После пары дней пребывания на этих пунктах люди начинают в прямом смысле слова гнить заживо: их поедают клопы и вши", - объяснил представитель пророссийского антифашистского сопротивления в беседе с новостным агентством РИА Новости.Источник также отметил, что в медпунктах уборка проводится настолько редко, что лужи крови раненных успевают полностью высохнуть. При этом у многих солдат уже были зафиксированы случаи заражения крови и других осложнений.

https://1prime.ru/20241026/plan-852450879.html

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