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Россиянам назвали главные ошибки при заправке автомобиля - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Россиянам назвали главные ошибки при заправке автомобиля - 27.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Некоторые автолюбители допускают ошибки при заправке машин на АЗС, которые приводят к поломкам их транспортных средств и финансовым потерям. Об этих ошибках... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T19:11+0300
2024-10-27T19:11+0300
экономика
авто
азс
заправка
автолюбители
рекомендации
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Некоторые автолюбители допускают ошибки при заправке машин на АЗС, которые приводят к поломкам их транспортных средств и финансовым потерям. Об этих ошибках рассказал в беседе с порталом Naavtotrasse.ru автослесарь.Он напомнил, что заправка авто должна осуществляться тем видом топлива, которое рекомендовано производителем. Это продлит срок работы двигателя. При этом заливать в бак следует строго определенный объем бензина, а не заправлять его на округленную денежную сумму. Таким образом можно сэкономить. Некоторые АЗС некорректно округляют объем заправленного топлива в меньшую сторону. Эксперт порекомендовал своевременно вынимать заправочный пистолет из горловины люка и не забывать его там. Перед тем как вынуть пистолет, по его словам, следует подождать несколько секунд, чтобы стекли последние капли топлива. Извлекать пистолет следует подъемом ствола наверх, добавил он. Автослесарь также напомнил, что заправка на АЗС машины с работающим двигателем недопустима и считается нарушением. Возможен несчастный случай, например, из-за накопившегося статического напряжения на кузове авто, которое может стать причиной воспламенения паров бензина, пояснил он. Эксперт попросил соблюдать направление движения, которое установлено на АЗС, чтобы не создавать помехи другим водителям. Данное требование подтверждают и размещенные на территории заправки знаки и линии разметки, указывающие направление движения. Кроме того, автослесарь призвал водителей быть бдительными на АЗС, так как злоумышленники могут украсть ценные вещи из авто, пока водитель отвлекся. С целью снижения рисков он предложил блокировать центральный замок после того, как пистолет уже вставлен в заливную горловину.
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авто, азс, заправка, автолюбители, рекомендации
Экономика, Авто, АЗС, заправка, автолюбители, рекомендации
19:11 27.10.2024
 
Россиянам назвали главные ошибки при заправке автомобиля

Автослесарь научил заправлять машину правильно и назвал главные ошибки водителей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАвтомобиль заправляется на заправочной станции
Автомобиль заправляется на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Некоторые автолюбители допускают ошибки при заправке машин на АЗС, которые приводят к поломкам их транспортных средств и финансовым потерям. Об этих ошибках рассказал в беседе с порталом Naavtotrasse.ru автослесарь.
Он напомнил, что заправка авто должна осуществляться тем видом топлива, которое рекомендовано производителем. Это продлит срок работы двигателя. При этом заливать в бак следует строго определенный объем бензина, а не заправлять его на округленную денежную сумму. Таким образом можно сэкономить. Некоторые АЗС некорректно округляют объем заправленного топлива в меньшую сторону.
Эксперт порекомендовал своевременно вынимать заправочный пистолет из горловины люка и не забывать его там. Перед тем как вынуть пистолет, по его словам, следует подождать несколько секунд, чтобы стекли последние капли топлива. Извлекать пистолет следует подъемом ствола наверх, добавил он.
Автослесарь также напомнил, что заправка на АЗС машины с работающим двигателем недопустима и считается нарушением. Возможен несчастный случай, например, из-за накопившегося статического напряжения на кузове авто, которое может стать причиной воспламенения паров бензина, пояснил он.
Эксперт попросил соблюдать направление движения, которое установлено на АЗС, чтобы не создавать помехи другим водителям. Данное требование подтверждают и размещенные на территории заправки знаки и линии разметки, указывающие направление движения.
Кроме того, автослесарь призвал водителей быть бдительными на АЗС, так как злоумышленники могут украсть ценные вещи из авто, пока водитель отвлекся. С целью снижения рисков он предложил блокировать центральный замок после того, как пистолет уже вставлен в заливную горловину.
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