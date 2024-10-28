https://1prime.ru/20241028/analitika-852462329.html

Турецкий сценарий нам не нужен

Турецкий сценарий нам не нужен - 28.10.2024, ПРАЙМ

Турецкий сценарий нам не нужен

В пятницу, 25 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 96,73 руб., евро/рубль – на 0,39%, до 104,38 руб., юань/рубль – на 0,36%, до 13,50 | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T08:43+0300

2024-10-28T08:43+0300

2024-10-28T08:43+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В пятницу, 25 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,06%, до 96,73 руб., евро/рубль – на 0,39%, до 104,38 руб., юань/рубль – на 0,36%, до 13,50 руб. Центральный банк России установил официальные курсы на выходные и понедельник: доллар на 96,6657 рублей за доллар, евро на 104,8094 рублей.На локальном валютном рынке российский рубль показал смешанную динамику, крутясь вокруг уровня 96,67 руб. С одной стороны, он получал поддержку от приближающегося пика налоговых выплат. 28 октября компаниям предстоит перечислить в бюджет целый ряд налогов, включая налог на прибыль, НДС, НДФЛ и другие обязательные платежи. С другой стороны, давление на рубль оказывал дорожающий доллар. В пятницу Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 21% из-за роста годовой инфляции до 9,8% в сентябре и увеличения инфляционных ожиданий. Это решение вызвано высоким внутренним спросом, дефицитом бюджета и ожиданиями инфляции со стороны населения и бизнеса. Повышение ставки уже влияет на кредитный рынок: активность в потребительском кредитовании и ипотеке снизилась, ипотечные ставки достигли 25%, что затрудняет получение жилищных кредитов. Банк не исключает дальнейшего повышения ставки.Жесткая денежно-кредитная политика создает риски для экономического роста, особенно во второй половине 2024 года, что связано с ограничениями по предложениям и нехваткой рабочей силы. Прогнозируется, что к концу 2024 года инфляция составит 8,0-8,5%. Верится с трудом. На валютный курс повышение ключевой ставки влияет ограниченно; основными факторами остаются дисбаланс спроса и предложения и переход к внебиржевой торговле после санкций.Что касается нефтяного рынка, то по итогам дня баррель Brent подорожал на 1,17%, до $75,46. Поддержку ценам оказывали геополитические риски на Ближнем Востоке и ожидания новых стимулирующих мер со стороны Китая. Рост сдерживался ростом индекса доллара. В понедельник, 28 октября, в ходе азиатской сессии котировки упали на 4,56%, достигнув отметки около $72,18 за баррель на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Основным фактором снижения стала реакция рынка на израильские авиаудары по Ирану в субботу, которые оказались менее агрессивными, чем ожидалось многими участниками рынка. Израильские истребители нанесли три волны ударов перед рассветом в субботу, нацелившись на ракетные заводы и другие объекты Ирана. Однако Иран преуменьшил масштаб ущерба, а Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи заявил, что атаку "не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать".Дополнительное давление на цены оказывают планы ОПЕК+ начать сворачивание сокращений добычи в декабре с намерением увеличить производство на 180 тыс. баррелей в сутки, что станет первым шагом в серии запланированных увеличений добычи на 2025 год. При этом спрос в Азии, на которую приходится около двух третей мирового морского импорта нефти, остается слабым на протяжении всего 2024 года. Особенно заметно снижение спроса в Китае, где поставки сырой нефти в первые девять месяцев этого года упали на 350 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Следим за уровнем $71,45. Он важен для покупателей, поскольку ниже следующий целевой уровень для продавцов $68,00. Есть мнение, что ОПЕК+ воздержится от наращивания добычи нефти до третьего квартала 2025 года из-за текущего уровня цен на рынке. Дополнительным фактором поддержки нефтяных котировок могут стать новые экономические стимулы в Китае. Посмотрим. По рублю сохраняются риски ослабления до 98 руб. Пик налоговых выплат пройдет – он останется без поддержки. Нефть снижается, госрасходы высокие. Спрос на валюту растет со стороны импортеров. В таких условиях рубль вряд ли сможет удержать позиции на текущих уровнях. Уже сейчас в инфополе начинают появляться прогнозы по доллару с целями выше 120+ руб. Ослабление рубля – это рост инфляции и новое повышение ставки. Не допустить бы девальвации рубля и роста ставок по турецкому сценарию. Индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, до 2660,36 п., индекс РТС – на 2,06%, до 866,98 п.За повышением ставки последовало падение индексов. А сегодняшний обвал цен на нефть ударит по акциям нефтяных компаний, что заставит индекс Мосбиржи снизиться еще ниже. Цель находится на уровне 2600 п. Если остановки не будет, то готовимся к падению до 2530 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, банк россии, курсы валют, нефть, инфляция