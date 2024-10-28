За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ"

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" решил создать конкурента Mercedes-Benz C-класса, чтобы изменить "восприятие бренда Lada". Автопроизводитель уже разрабатывает новую платформу, на которой будут создавать большие автомобили сегмента D. Несмотря на то что АвтоВАЗ пока является лидером по продажам на российском рынке, ситуация не выглядит для него простой и безоблачной. Все-таки лидерство отечественного автопроизводителя основано не на каких-то прорывных технологиях, а скорее на привлекательной цене. Поэтому в сегменте В особой конкуренции у продукции волжского автозавода нет. Хотя и здесь проявляются две тревожные тенденции. С одной стороны, заводчане постоянно повышают цены на свою продукцию в надежде заработать больше денег. А с другой, все больше китайских машин опускаются в ценовую нишу "АвтоВАЗа", где по вполне очевидным причинам выглядят намного привлекательней. Так что, финансовое положение отечественного автогиганта вряд ли можно охарактеризовать как безоблачное. Очевидным направлением развития для повышения маржинальности процесса можно считать расширение модельного ряда. Однако возможности существующей модульной платформы компании уже давно исчерпаны. Хватит ли у заводчан ресурсов для разработки новой платформы? Большой вопрос. Правда, понятие разработка в современном мире утратило свой первоначальный смысл, и вполне возможно, что сейчас идет речь об использовании существующей платформы от какого-нибудь китайского автопроизводителя. Или даже от AURUS. Почему нет? Огромным преимуществом современных модульных платформ является их адаптивность и универсальность. Если "АвтоВАЗ" пойдет по такому пути, то возможно, мы скоро увидим новые модели. Если же речь пойдет о собственной разработке, то вряд ли она дойдет до конвейера в обозримом будущем.
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" решил создать конкурента Mercedes-Benz C-класса, чтобы изменить "восприятие бренда Lada". Автопроизводитель уже разрабатывает новую платформу, на которой будут создавать большие автомобили сегмента D.
Несмотря на то что АвтоВАЗ пока является лидером по продажам на российском рынке, ситуация не выглядит для него простой и безоблачной. Все-таки лидерство отечественного автопроизводителя основано не на каких-то прорывных технологиях, а скорее на привлекательной цене. Поэтому в сегменте В особой конкуренции у продукции волжского автозавода нет.
Хотя и здесь проявляются две тревожные тенденции. С одной стороны, заводчане постоянно повышают цены на свою продукцию в надежде заработать больше денег. А с другой, все больше китайских машин опускаются в ценовую нишу "АвтоВАЗа", где по вполне очевидным причинам выглядят намного привлекательней.
Так что, финансовое положение отечественного автогиганта вряд ли можно охарактеризовать как безоблачное. Очевидным направлением развития для повышения маржинальности процесса можно считать расширение модельного ряда. Однако возможности существующей модульной платформы компании уже давно исчерпаны. Хватит ли у заводчан ресурсов для разработки новой платформы? Большой вопрос.
Правда, понятие разработка в современном мире утратило свой первоначальный смысл, и вполне возможно, что сейчас идет речь об использовании существующей платформы от какого-нибудь китайского автопроизводителя. Или даже от AURUS. Почему нет?
Огромным преимуществом современных модульных платформ является их адаптивность и универсальность. Если "АвтоВАЗ" пойдет по такому пути, то возможно, мы скоро увидим новые модели. Если же речь пойдет о собственной разработке, то вряд ли она дойдет до конвейера в обозримом будущем.
АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет
14 октября, 12:05
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