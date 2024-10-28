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За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ" - 28.10.2024, ПРАЙМ
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За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ"
За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ" - 28.10.2024, ПРАЙМ
За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ"
"АвтоВАЗ" решил создать конкурента Mercedes-Benz C-класса, чтобы изменить "восприятие бренда Lada". Автопроизводитель уже разрабатывает новую платформу, на... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:00+0300
2024-10-28T08:00+0300
авто
китайские авто
автоваз
спрос на легковые авто
мнения аналитиков
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" решил создать конкурента Mercedes-Benz C-класса, чтобы изменить "восприятие бренда Lada". Автопроизводитель уже разрабатывает новую платформу, на которой будут создавать большие автомобили сегмента D. Несмотря на то что АвтоВАЗ пока является лидером по продажам на российском рынке, ситуация не выглядит для него простой и безоблачной. Все-таки лидерство отечественного автопроизводителя основано не на каких-то прорывных технологиях, а скорее на привлекательной цене. Поэтому в сегменте В особой конкуренции у продукции волжского автозавода нет. Хотя и здесь проявляются две тревожные тенденции. С одной стороны, заводчане постоянно повышают цены на свою продукцию в надежде заработать больше денег. А с другой, все больше китайских машин опускаются в ценовую нишу "АвтоВАЗа", где по вполне очевидным причинам выглядят намного привлекательней. Так что, финансовое положение отечественного автогиганта вряд ли можно охарактеризовать как безоблачное. Очевидным направлением развития для повышения маржинальности процесса можно считать расширение модельного ряда. Однако возможности существующей модульной платформы компании уже давно исчерпаны. Хватит ли у заводчан ресурсов для разработки новой платформы? Большой вопрос. Правда, понятие разработка в современном мире утратило свой первоначальный смысл, и вполне возможно, что сейчас идет речь об использовании существующей платформы от какого-нибудь китайского автопроизводителя. Или даже от AURUS. Почему нет? Огромным преимуществом современных модульных платформ является их адаптивность и универсальность. Если "АвтоВАЗ" пойдет по такому пути, то возможно, мы скоро увидим новые модели. Если же речь пойдет о собственной разработке, то вряд ли она дойдет до конвейера в обозримом будущем.
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Егор Васильев
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Егор Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
авто, китайские авто, автоваз, спрос на легковые авто, мнения аналитиков
Авто, китайские авто, АвтоВАЗ, спрос на легковые авто, Мнения аналитиков
08:00 28.10.2024
 
За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ"

Автоэксперт Васильев: Mercedes от "АвтоВАЗ" может появиться на уже имеющейся платформе

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Автоэксперт, к.т.н. Егор Васильев
Егор Васильев
Автоэксперт, к.т.н.
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" решил создать конкурента Mercedes-Benz C-класса, чтобы изменить "восприятие бренда Lada". Автопроизводитель уже разрабатывает новую платформу, на которой будут создавать большие автомобили сегмента D.
Несмотря на то что АвтоВАЗ пока является лидером по продажам на российском рынке, ситуация не выглядит для него простой и безоблачной. Все-таки лидерство отечественного автопроизводителя основано не на каких-то прорывных технологиях, а скорее на привлекательной цене. Поэтому в сегменте В особой конкуренции у продукции волжского автозавода нет.
Хотя и здесь проявляются две тревожные тенденции. С одной стороны, заводчане постоянно повышают цены на свою продукцию в надежде заработать больше денег. А с другой, все больше китайских машин опускаются в ценовую нишу "АвтоВАЗа", где по вполне очевидным причинам выглядят намного привлекательней.
Так что, финансовое положение отечественного автогиганта вряд ли можно охарактеризовать как безоблачное. Очевидным направлением развития для повышения маржинальности процесса можно считать расширение модельного ряда. Однако возможности существующей модульной платформы компании уже давно исчерпаны. Хватит ли у заводчан ресурсов для разработки новой платформы? Большой вопрос.
Правда, понятие разработка в современном мире утратило свой первоначальный смысл, и вполне возможно, что сейчас идет речь об использовании существующей платформы от какого-нибудь китайского автопроизводителя. Или даже от AURUS. Почему нет?
Огромным преимуществом современных модульных платформ является их адаптивность и универсальность. Если "АвтоВАЗ" пойдет по такому пути, то возможно, мы скоро увидим новые модели. Если же речь пойдет о собственной разработке, то вряд ли она дойдет до конвейера в обозримом будущем.
%Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет
14 октября, 12:05

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