https://1prime.ru/20241028/avto-852466752.html
Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой
Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой - 28.10.2024, ПРАЙМ
Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой
При подготовке машины к зиме важно проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:14+0300
2024-10-28T12:14+0300
2024-10-28T12:14+0300
эксклюзив
авто
диагностика
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_527ddaf0e7c2353bbf0060310b57a161.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. При подготовке машины к зиме важно проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и стеклоочистители. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Начать стоит с проверки того, что залито в бачок стеклоомывателя. "Уже пора переходить на зимнюю омывающую, поскольку несмотря на сравнительно высокую температуру ночью могут быть заморозки, и обычная может замерзнуть. Так что на ней уже не экономим", - говорит эксперт.Желательно поменять и щетки стеклоочистителя - для них "начинается тяжелое время".На дороге будет много грязи, и если они изношены, то и качество очистки стекол будет плохим. А это, как напоминает автоэксперт, напрямую влияет на безопасность.Также будет нелишним заменить воздушный и салонный фильтры, поскольку влажный и холодный воздух будет испытывать большее сопротивление при проходе сквозь них.Эксперт советует обработать специальной смазкой замки дверей, дверные петли и уплотнители, чтобы они “не замерзли в самый неподходящий момент”.Конечно, важно проверить уровень масла и особенно состояние антифриза. При необходимости доливаем или осуществляем замену.Кроме того, необходимо проверить состояние аккумулятора, ведь зимой он будет испытывать большие нагрузки. "Так что лучше всего не полениться и провести его диагностику или поставить на зарядку", - говорит Васильев.И наконец, важно проверить состояние тормозов. "Тормозная жидкость гигроскопична, так что правильней всего перед зимним сезоном ее просто поменять", - заключил Васильев.
https://1prime.ru/20241028/avto-852423796.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Егор Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg
Егор Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82498/80/824988017_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_c8626d054e5a56204a7b0f4a136b8c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Егор Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg
эксклюзив, авто, диагностика
Эксклюзив, Авто, диагностика
Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой
Автоэксперт Васильев: перед зимой важно проверить тормоза и аккумулятор авто
Егор Васильев
Автоэксперт, к.т.н.
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. При подготовке машины к зиме важно проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и стеклоочистители. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Начать стоит с проверки того, что залито в бачок стеклоомывателя. "Уже пора переходить на зимнюю омывающую, поскольку несмотря на сравнительно высокую температуру ночью могут быть заморозки, и обычная может замерзнуть. Так что на ней уже не экономим", - говорит эксперт.
Желательно поменять и щетки стеклоочистителя - для них "начинается тяжелое время".
На дороге будет много грязи, и если они изношены, то и качество очистки стекол будет плохим. А это, как напоминает автоэксперт, напрямую влияет на безопасность.
Также будет нелишним заменить воздушный и салонный фильтры, поскольку влажный и холодный воздух будет испытывать большее сопротивление при проходе сквозь них.
Эксперт советует обработать специальной смазкой замки дверей, дверные петли и уплотнители, чтобы они “не замерзли в самый неподходящий момент”.
Конечно, важно проверить уровень масла и особенно состояние антифриза. При необходимости доливаем или осуществляем замену.
Кроме того, необходимо проверить состояние аккумулятора, ведь зимой он будет испытывать большие нагрузки. "Так что лучше всего не полениться и провести его диагностику или поставить на зарядку", - говорит Васильев.
И наконец, важно проверить состояние тормозов. "Тормозная жидкость гигроскопична, так что правильней всего перед зимним сезоном ее просто поменять", - заключил Васильев.
За ценой не постоят. Какой Mercedes создаст для нас "АвтоВАЗ"