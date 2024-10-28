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Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой

Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой - 28.10.2024, ПРАЙМ

Названы ключевые узлы, которые надо проверить в машине перед зимой

При подготовке машины к зиме важно проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T12:14+0300

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2024-10-28T12:14+0300

эксклюзив

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. При подготовке машины к зиме важно проверить аккумулятор, состояние тормозов, уровень масла и состояние антифриза, заменить омывающую жидкость и стеклоочистители. Об этом рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Начать стоит с проверки того, что залито в бачок стеклоомывателя. "Уже пора переходить на зимнюю омывающую, поскольку несмотря на сравнительно высокую температуру ночью могут быть заморозки, и обычная может замерзнуть. Так что на ней уже не экономим", - говорит эксперт.Желательно поменять и щетки стеклоочистителя - для них "начинается тяжелое время".На дороге будет много грязи, и если они изношены, то и качество очистки стекол будет плохим. А это, как напоминает автоэксперт, напрямую влияет на безопасность.Также будет нелишним заменить воздушный и салонный фильтры, поскольку влажный и холодный воздух будет испытывать большее сопротивление при проходе сквозь них.Эксперт советует обработать специальной смазкой замки дверей, дверные петли и уплотнители, чтобы они “не замерзли в самый неподходящий момент”.Конечно, важно проверить уровень масла и особенно состояние антифриза. При необходимости доливаем или осуществляем замену.Кроме того, необходимо проверить состояние аккумулятора, ведь зимой он будет испытывать большие нагрузки. "Так что лучше всего не полениться и провести его диагностику или поставить на зарядку", - говорит Васильев.И наконец, важно проверить состояние тормозов. "Тормозная жидкость гигроскопична, так что правильней всего перед зимним сезоном ее просто поменять", - заключил Васильев.

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Егор Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg

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Егор Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/15/848380672_0:177:777:954_100x100_80_0_0_381fb83346f5496c9c9ebfcf9e417603.jpg

эксклюзив, авто, диагностика