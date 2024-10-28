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Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей
Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей
Водители такси, недавно начавшие массово эксплуатировать китайские автомобили, жалуются, что сроки их эксплуатации значительно уступают показателям европейских... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:49+0300
2024-10-28T13:49+0300
авто
китайские авто
китайский автопром
авторынок рф
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Водители такси, недавно начавшие массово эксплуатировать китайские автомобили, жалуются, что сроки их эксплуатации значительно уступают показателям европейских и корейских марок. Для тех нормальный пробег – 250-300 тысяч километров. Некоторые китайские авто приходится списывать после 150 тысяч километров, пишет "Коммерсант".В 70 процентов случаев из строя выходят вариаторы. Кроме того, у многих машин проблемы с двигателем, рассказал “Ъ FM” председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков. "Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База — двигатели, коробки передач — одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины", - указал он.По данным издания со ссылкой на аналитиков Национального агентства промышленной информации, стоимость эксплуатации китайского кроссовера за пять лет превысит его исходную цену в новом состоянии.При этом отремонтировать его не так просто – срок поставки запчастей из-за рубежа теперь минимум 45 дней, автосервисы сталкиваются и с поддельными деталями. Впрочем, далеко не все китайские марки вызывают нарекания – по отзывам самих таксистов, есть и вполне надежные, заключает издание.
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авто, китайские авто, китайский автопром, авторынок рф, спрос на легковые авто
Авто, китайские авто, китайский автопром, авторынок РФ, спрос на легковые авто
13:49 28.10.2024
 
Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей

Коммерсант: таксисты жалуются на авто из КНР из-за качества и цены обслуживания

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТакси во время ливня в Москве
Такси во время ливня в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Водители такси, недавно начавшие массово эксплуатировать китайские автомобили, жалуются, что сроки их эксплуатации значительно уступают показателям европейских и корейских марок. Для тех нормальный пробег – 250-300 тысяч километров. Некоторые китайские авто приходится списывать после 150 тысяч километров, пишет "Коммерсант".
В 70 процентов случаев из строя выходят вариаторы. Кроме того, у многих машин проблемы с двигателем, рассказал “Ъ FM” председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков.
"Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База — двигатели, коробки передач — одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины", - указал он.
По данным издания со ссылкой на аналитиков Национального агентства промышленной информации, стоимость эксплуатации китайского кроссовера за пять лет превысит его исходную цену в новом состоянии.
При этом отремонтировать его не так просто – срок поставки запчастей из-за рубежа теперь минимум 45 дней, автосервисы сталкиваются и с поддельными деталями. Впрочем, далеко не все китайские марки вызывают нарекания – по отзывам самих таксистов, есть и вполне надежные, заключает издание.
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Автокитайские автокитайский автопромавторынок РФспрос на легковые авто
 
 
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