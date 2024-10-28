https://1prime.ru/20241028/avto-852468903.html

Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей

Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей - 28.10.2024, ПРАЙМ

Водители такси массово жалуются на одну категорию автомобилей

Водители такси, недавно начавшие массово эксплуатировать китайские автомобили, жалуются, что сроки их эксплуатации значительно уступают показателям европейских... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T13:49+0300

2024-10-28T13:49+0300

2024-10-28T13:49+0300

авто

китайские авто

китайский автопром

авторынок рф

спрос на легковые авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773183_0:34:3518:2013_1920x0_80_0_0_9de5b11de92f263135e1168c5dd0c0af.jpg

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Водители такси, недавно начавшие массово эксплуатировать китайские автомобили, жалуются, что сроки их эксплуатации значительно уступают показателям европейских и корейских марок. Для тех нормальный пробег – 250-300 тысяч километров. Некоторые китайские авто приходится списывать после 150 тысяч километров, пишет "Коммерсант".В 70 процентов случаев из строя выходят вариаторы. Кроме того, у многих машин проблемы с двигателем, рассказал “Ъ FM” председатель межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков. "Модельный ряд, который представлен в такси, в принципе весь одинаковый. База — двигатели, коробки передач — одна и те же. И качество всего этого оставляет желать лучшего. Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины", - указал он.По данным издания со ссылкой на аналитиков Национального агентства промышленной информации, стоимость эксплуатации китайского кроссовера за пять лет превысит его исходную цену в новом состоянии.При этом отремонтировать его не так просто – срок поставки запчастей из-за рубежа теперь минимум 45 дней, автосервисы сталкиваются и с поддельными деталями. Впрочем, далеко не все китайские марки вызывают нарекания – по отзывам самих таксистов, есть и вполне надежные, заключает издание.

https://1prime.ru/20241028/avto-852423796.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, китайский автопром, авторынок рф, спрос на легковые авто