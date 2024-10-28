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"Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России автобрендов
"Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России автобрендов - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России автобрендов
Отечественный автомобиль "Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России новых легковых авто: по итогам недели с 21 по 27 октября, его подвинул китайский | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:14+0300
2024-10-28T14:14+0300
2024-10-28T14:14+0300
авто
китайские авто
москвич
автозавод "москвич"
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Отечественный автомобиль "Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России новых легковых авто: по итогам недели с 21 по 27 октября, его подвинул китайский премиальный бренд EXEED, который продал всего на четыре экземпляра больше, пишет "Автостат".По его данным, EXEED за обозначенный период реализовал 609 автомобилей, тогда как "Москвич" - 605. Но этот незначительный перевес сумел изменить соотношение сил в топовой десятке. При этом неделей ранее ситуация была прямо противоположная – китайский бренд недобрал, зато "Москвич" попал в топ-10.Лидеры рейтинга сохранили позиции. На первом месте по-прежнему находится LADA – за неделю было продано 8758 машин разных моделей. За ней следует китайская четверка - Haval (4269 шт.), Geely (3319 шт.), Chery (2818 шт.), Changan (1904 шт.)Следом за ними расположился белорусский Belgee (934 шт.), китайский Jetour (782 шт.) и японская Toyota (753 шт.). Последняя находится в списке уже три недели. На девятом месте китайская OMODA с 738 проданных автомобилей.
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авто, китайские авто, москвич, автозавод "москвич"
Авто, китайские авто, Москвич, автозавод "Москвич"
"Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России автобрендов
"Автостат": "Москвич" занял 11-е место в рейтинге самых продаваемых автобрендов
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ.
Отечественный автомобиль "Москвич" вылетел из топ-10 самых продаваемых в России новых легковых авто: по итогам недели с 21 по 27 октября, его подвинул китайский премиальный бренд EXEED, который продал всего на четыре экземпляра больше, пишет "Автостат"
.
По его данным, EXEED за обозначенный период реализовал 609 автомобилей, тогда как "Москвич" - 605. Но этот незначительный перевес сумел изменить соотношение сил в топовой десятке. При этом неделей ранее ситуация была прямо противоположная – китайский бренд недобрал, зато "Москвич" попал в топ-10.
Лидеры рейтинга сохранили позиции. На первом месте по-прежнему находится LADA – за неделю было продано 8758 машин разных моделей. За ней следует китайская четверка - Haval (4269 шт.), Geely (3319 шт.), Chery (2818 шт.), Changan (1904 шт.)
Следом за ними расположился белорусский Belgee (934 шт.), китайский Jetour (782 шт.) и японская Toyota (753 шт.). Последняя находится в списке уже три недели. На девятом месте китайская OMODA с 738 проданных автомобилей.
Названы проблемы "Москвича 3" с пробегом