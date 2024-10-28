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Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель - 28.10.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже 71 доллара за баррель

Мировые цены на нефть падают на 6%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 71 доллара за баррель, следует из данных... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:19+0300

2024-10-28T16:19+0300

2024-10-28T16:19+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 6%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала октября опустилась ниже 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 16.11 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 5,9%, до 71,17 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 1 октября опустился ниже 71 доллара. Декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 6,24%, до 67,3 доллара. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, заправщиков и разведывательных самолётов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "Мы можем увидеть дальнейшее краткосрочное понижательное давление, поскольку геополитическая премия уже учтена в цене. Однако мы видим сильную поддержку на уровне 70 долларов", - цитирует агентство Блумберг главного аналитика A/S Global Risk Management Арне Ломанна Расмуссена (Arne Lohmann Rasmussen).

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биржевые торги, нефть, brent