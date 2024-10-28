https://1prime.ru/20241028/kotirovki-852479323.html

Эксперт оценил влияние удара Израиля по Ирану на нефтяные котировки

Эксперт оценил влияние удара Израиля по Ирану на нефтяные котировки - 28.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние удара Израиля по Ирану на нефтяные котировки

Ограниченные удары Израиля по Ирану значительно уменьшили геополитическую "премию" нефтяных котировок, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T21:07+0300

2024-10-28T21:07+0300

2024-10-28T21:07+0300

энергетика

нефть

иран

израиль

нефтяные котировки

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Ограниченные удары Израиля по Ирану значительно уменьшили геополитическую "премию" нефтяных котировок, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Стоимость нефти марки Brent в понедельник опустилась ниже 71 доллара за баррель впервые с начала октября, в ходе торгов теряла до 6,3%. "Влияние ударов Израиля по Ирану не добавило геополитической "премии" к нефтяным котировкам. Скорее значительно ее уменьшило, так как атака оказалась ограниченной. Нефтяные и ядерные объекты не были задеты. Сдержанный характер ответа Израиля породил оптимизм относительно того, что конфликт не будет обостряться", – отметил Миронюк. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, заправщиков и разведывательных самолетов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. "После периода напряженности – удара по Ирану ждали около месяца – котировки перешли к коррекции, заставив инвесторов задуматься, является ли уровень 80 долларов за баррель Brent равновесным с учетом корректировки ОПЕК прогнозов спроса и долгосрочных планов наращивания производства вне ОПЕК: Гайаной, США, Канадой, Норвегией, Бразилией", – добавил эксперт. Миронюк уточнил, что в 2025 году прирост предложения со стороны стран, не участвующих в ОПЕК+, ожидается на уровне 1,1 миллиона баррелей в сутки – до 54,2 миллиона баррелей в сутки. Однако неопределенности добавляет то, что рынки готовятся к периоду публикаций важной макростатистики, включая показатели экономической активности Китая, показатели экономического роста в еврозоне и США, отчет по занятости в США, а также отчеты о доходах ключевых компаний, отметил эксперт.

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нефть, иран, израиль, нефтяные котировки