https://1prime.ru/20241028/kredit-852470605.html

Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса

Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса - 28.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса

Следует тщательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:33+0300

2024-10-28T14:33+0300

2024-10-28T14:33+0300

корпоративный кредит

корпоративное кредитование

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Следует тщательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, "должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач".Корпоративное кредитование продолжает устойчивый рост, невзирая на высокие процентные ставки. Это связано с тем, что экономика демонстрирует уверенный рост, указал Путин.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры. Это смягчит риски, связанные с чрезмерным накоплением долга, полагает она.

https://1prime.ru/20241025/tsb-852427494.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

корпоративный кредит, корпоративное кредитование, владимир путин