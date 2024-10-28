https://1prime.ru/20241028/kredit-852470605.html
Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса
Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса - 28.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса
Следует тщательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:33+0300
2024-10-28T14:33+0300
2024-10-28T14:33+0300
корпоративный кредит
корпоративное кредитование
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Следует тщательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам. По его словам, структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, "должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач".Корпоративное кредитование продолжает устойчивый рост, невзирая на высокие процентные ставки. Это связано с тем, что экономика демонстрирует уверенный рост, указал Путин.Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры. Это смягчит риски, связанные с чрезмерным накоплением долга, полагает она.
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корпоративный кредит, корпоративное кредитование, владимир путин
корпоративный кредит, корпоративное кредитование, Владимир Путин
Путин призвал следить за динамикой кредитования бизнеса
Путин призвал обеспечивать рост корпоративного кредитного портфеля
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Следует тщательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
По его словам, структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, "должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач".
Корпоративное кредитование продолжает устойчивый рост, невзирая на высокие процентные ставки. Это связано с тем, что экономика демонстрирует уверенный рост, указал Путин.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обеспокоен накоплением рисков в корпоративном кредитовании, собирается менять регулирование и вводить макропруденциальные меры. Это смягчит риски, связанные с чрезмерным накоплением долга, полагает она.
ЦБ намерен изменить регулирование корпоративного кредитования