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Путин отметил рост корпоративного кредитования - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин отметил рост корпоративного кредитования
Путин отметил рост корпоративного кредитования - 28.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост корпоративного кредитования
Даже в условиях высоких процентных ставок в России продолжает расти корпоративное кредитование, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:35+0300
2024-10-28T14:36+0300
экономика
корпоративное кредитование
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Даже в условиях высоких процентных ставок в России продолжает расти корпоративное кредитование, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам"Продолжает расти, причем быстрыми темпами", - отметил глава Кремля.Он также обратил внимание, что для экономического роста нужно обеспечивать устойчивый рост портфеля корпоративного кредитования.
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корпоративное кредитование, владимир путин
Экономика, корпоративное кредитование, Владимир Путин
14:35 28.10.2024 (обновлено: 14:36 28.10.2024)
 
Путин отметил рост корпоративного кредитования

Путин: несмотря на высокие процентные ставки, корпоративное кредитование продолжает расти

© POOL | Перейти в медиабанкДеловой форум БРИКС
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© POOL
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Даже в условиях высоких процентных ставок в России продолжает расти корпоративное кредитование, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам
"Продолжает расти, причем быстрыми темпами", - отметил глава Кремля.
Он также обратил внимание, что для экономического роста нужно обеспечивать устойчивый рост портфеля корпоративного кредитования.
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Экономикакорпоративное кредитованиеВладимир Путин
 
 
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