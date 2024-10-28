https://1prime.ru/20241028/kreditovanie-852470729.html

Путин отметил рост корпоративного кредитования

Путин отметил рост корпоративного кредитования - 28.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост корпоративного кредитования

Даже в условиях высоких процентных ставок в России продолжает расти корпоративное кредитование, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:35+0300

2024-10-28T14:35+0300

2024-10-28T14:36+0300

экономика

корпоративное кредитование

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Даже в условиях высоких процентных ставок в России продолжает расти корпоративное кредитование, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам"Продолжает расти, причем быстрыми темпами", - отметил глава Кремля.Он также обратил внимание, что для экономического роста нужно обеспечивать устойчивый рост портфеля корпоративного кредитования.

https://1prime.ru/20241028/kreditovanie-852470460.html

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корпоративное кредитование, владимир путин