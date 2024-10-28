https://1prime.ru/20241028/kurs-852475795.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 29 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 29 октября - 28.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 29 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,96 копейки - до 13,6103 рубля, курс доллара - на 56,43 копейки, до 97,23 рубля, курс... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:52+0300
2024-10-28T17:52+0300
2024-10-28T17:53+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,96 копейки - до 13,6103 рубля, курс доллара - на 56,43 копейки, до 97,23 рубля, курс евро - на 41,35 копейки, до 105,2229 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241023/dollar-852335052.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 29 октября
ЦБ: курс юаня на 29 октября — 13,61 руб, доллара — 97,23 руб, евро — 105,22 руб
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 10,96 копейки - до 13,6103 рубля, курс доллара - на 56,43 копейки, до 97,23 рубля, курс евро - на 41,35 копейки, до 105,2229 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Валюта-убежище: в мире активизировался спрос на доллар