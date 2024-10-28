https://1prime.ru/20241028/lada-852473726.html

Lada Vesta Sportline получила особую систему и новые опции

Lada Vesta Sportline получила особую систему и новые опции - 28.10.2024, ПРАЙМ

Lada Vesta Sportline получила особую систему и новые опции

Компания Lada Sport модернизировала модель Lada Vesta Sportline, которую выпускают в двух типах кузова — седан и универсал. В ней появились новые опции, в том... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:32+0300

2024-10-28T16:32+0300

2024-10-28T16:32+0300

экономика

авто

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Компания Lada Sport модернизировала модель Lada Vesta Sportline, которую выпускают в двух типах кузова — седан и универсал. В ней появились новые опции, в том числе система стабилизации ESC с особыми настройками и иные функции, как у базовой модели Vesta, сообщил журнал "За рулем" со ссылкой на пресс-релиз "АвтоВАЗа".Отмечается, что настройки ESC позволяют "наиболее полно раскрыть потенциал форсированного мотора и подвески спортивного типа", при этом система полностью отключаемая. На обычной Lada Vesta это возможно на скорости до 57 км/час.По данным "ЗР", на Lada Vesta Sportline вернули тот же пакет функций, что установили вместе с ESC на основную модель. Сюда входят боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto.Также в штатном исполнении на Lada Vesta Sportline установили передние парктроники и контроль слепых зон с индикацией в зеркалах. Противотуманные фары стали светодиодными, как основная оптика. У них появилась функция подсветки поворота. Кроме того, на Lada Vesta Sportline появились обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Весь новый пакет обойдется 80 100 рублей, пишет "ЗР".

https://1prime.ru/20241027/geely-852456493.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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