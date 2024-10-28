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Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября

Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября - 28.10.2024, ПРАЙМ

Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября

Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T13:11+0300

2024-10-28T13:11+0300

2024-10-28T13:12+0300

энергетика

нефть

brent

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 13.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,79%, до 71,25 доллара за баррель, а минутами ранее показатель достиг ровно 71 доллара - впервые с 1 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI в то же время падает на 6,13%, до 67,38 доллара за баррель.

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нефть, brent