https://1prime.ru/20241028/neft-852468104.html
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября - 28.10.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября
Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:11+0300
2024-10-28T13:11+0300
2024-10-28T13:12+0300
энергетика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 13.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,79%, до 71,25 доллара за баррель, а минутами ранее показатель достиг ровно 71 доллара - впервые с 1 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI в то же время падает на 6,13%, до 67,38 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20241028/ugroza-852465912.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, brent
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября
Цена нефти марки Brent упала почти на 6%, до 71 доллара за баррель
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,79%, до 71,25 доллара за баррель, а минутами ранее показатель достиг ровно 71 доллара - впервые с 1 октября.
Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI в то же время падает на 6,13%, до 67,38 доллара за баррель.
В Европе обнаружили угрозу, которая вызывает до 40 тысяч смертей каждый год