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Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября - 28.10.2024, ПРАЙМ
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября
Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T13:11+0300
2024-10-28T13:12+0300
энергетика
нефть
brent
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 13.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,79%, до 71,25 доллара за баррель, а минутами ранее показатель достиг ровно 71 доллара - впервые с 1 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI в то же время падает на 6,13%, до 67,38 доллара за баррель.
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нефть, brent
Энергетика, Нефть, BRENT
13:11 28.10.2024 (обновлено: 13:12 28.10.2024)
 
Цена нефти Brent упала до 71 доллара за баррель впервые с начала октября

Цена нефти марки Brent упала почти на 6%, до 71 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем теряют 6%, в том числе нефть марки Brent достигла 71 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.03 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 5,79%, до 71,25 доллара за баррель, а минутами ранее показатель достиг ровно 71 доллара - впервые с 1 октября.
Стоимость декабрьских фьючерсов на WTI в то же время падает на 6,13%, до 67,38 доллара за баррель.
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